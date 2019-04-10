自由開講》少校教官敵我不分赴中交流，韓市府竟然支持？

◎柯嘉斯

中國在蔡政府執政後，長期透過戰機、軍艦繞台的方式武嚇台灣，前陣子更直接越過海峽中線，對台灣產生安全上的威脅。

事實上，中國對台灣的攻勢已不止是明目張膽的文攻武嚇，現在更進化到利用影視電影、文化交流、旅遊參訪的方式，以軟性、利誘的手段，想要拉攏台灣人民、培養台灣人民親中的心態。

這也是為什麼中國是台灣最大的敵國，卻有4成9台灣人對中國有好感度的原因。

台灣人民敵我意識不清不說，但沒想到的是，竟然有現役軍人都分不清楚敵我，最近有現役的軍訓教官以參加「學術交流團」的名義赴中訪問，這樣的行為無疑是等於有現役軍人在配合中國統戰策略，赴中「被統戰」。

為什麼筆者會認為本次的交流團一定是中國的統戰手法呢？因為早就有參與過這次訪中「學思達交流團」的老師出面表示：學思達「表面上是宣揚新的教學法，其實是宣揚大中國意識，把老師、學生『勾』去中國」。

本次赴中的雄中少校教官胡中中正是以參加「學術交流」與「觀摩教學」的名義隨「學思達教學法分享平台」赴中國鄭州出訪，問題是，如果連一個尋常的教師都能夠有能力判斷「學思達交統團」與中國關係匪淺，可能有被統戰的危險，難道一個受過軍事專業訓練的我國現役軍人沒有判斷能力？

本次赴中的雄中少校教官胡中中。（軍聞社）

再來，這次赴中的胡中中教官除了是現役軍人外，更有2017年「全民國防教育傑出貢獻獎」得主的特殊身分，而舉辦全民國防教育的目的，是要使全國民眾建立「責任一體、安危一體、禍福一體」的共識，怎麼連一個可以在全民國防教育上獲獎的教官，會沒有能力判斷他所參加的「赴中交流團」是不是中國統戰戰略下的一環呢？

胡教官說，「此行以教師身分應邀到鄭州分享理念，單純學術活動，自己非常愛台灣」，問題是，在中國嚴格控管言論、教授說錯話會消失、學生一言一行都被記錄的現狀下，哪有「單純的學術活動」可言呢？

況且，教官並不是老師，不會因為服役地點在學校，受教育部管轄，就成為正式的教師，其身分就是現役軍人，由於軍人身分，他們本來就不能被視為一般教職員。

根據教育部司長的說法，教官「一般而言不能去中國的」，除非是奔喪、探親等特殊理由才能赴中，由此可知，禁止教官赴中是原則，僅有基於人道考量才會有例外，想請問：身為現任軍人的胡教官難道會不知此事嗎？

教官赴中的資格審查是由教育部進行審核，沒想到，和審查本次出訪行程「一點關係都沒有」的高雄市政府教育局卻在此時跳出來護航，表示「將赴中交流視為敵我不明，實在言過其實，如此混淆視聽，將讓教育人員無所適從。」

高雄市政府教育局護航教官胡中中，表示「將赴中交流視為敵我不明，實在言過其實，如此混淆視聽，將讓教育人員無所適從。」（資料照）

真的，高雄市政府這樣的說法其實一點也不意外，畢竟高雄市長韓國瑜可是把統戰單位中聯辦當水果行，走進中聯辦賣水果兼賣主權。有著這樣一位認同九二共識、一國兩制的市長，他的市府團隊認同現役軍人可以訪中好像也就沒有如此難以想像了。

軍人負有保家衛國的責任，更應該有捍衛台灣這塊土地的決心，做為一個現役軍人，雖然赴中的申請合乎程序，但是筆者認為，這樣遊走於法律邊緣的行為是有違「軍人專業與倫理」的，除了胡教官應該要為此事道歉外，教育部與國防部更應該加速檢討現役軍人赴中的流程，不要再有這種國防漏洞出現。畢竟中國的統戰是全面且有組織性的，台灣應該要戒慎恐懼的面對每一個中國滲透的可能，這樣才能夠有效捍衛台灣的民主與自由。

（台北大學法律研究所）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/