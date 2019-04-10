自由開講》美前副國務卿盛讚蔡英文的原因

◎賀建新

四月九日晚間，總統蔡英文和美國三大代表性智庫：戰略暨國際研究中心、布魯金斯研究院及威爾遜國際學人中心，透過視訊發表演說，闡述台灣在當前國際局勢變動下的應對方向。會議引言人，同時也是美國前副國務卿阿米塔吉（Armitage）則稱讚蔡英文總統是，「他見過對總統職務準備最充份的人，也是美國歷屆政府最相信能夠將台美關係帶向正確方向的人。」

前美國副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage） （美聯社）

阿米塔吉這番言論，並非客套話，原因即在於蔡英文總統於演說中所揭示的幾大方向與原則，是以台灣國家利益為出發點，並且高度呼應美國當前的「印度－太平洋戰略」。時值台灣關係法四十周年與美中貿易戰另一波新階段，台灣與美國的關係，必然會因為台灣領導人的決斷，而產生關鍵性的質變；蔡英文總統的演說，則是宣示著台灣將會在共同價值的基礎上，持續而且更加密切地與美國合作。

蔡英文總統的演說重點，主要為透過「印太民主治理諮商平台」、「舉辦印太區域保衛宗教自由公民社會對話」、「擴大推動台美全球合作暨訓練架構」、「與國海外私人投資公司合作投資」，進一步推進台美關係。這四項重點，基本上已經涵蓋包括政治、經濟、文化在內的合作項目，再配合日前已通過的台灣旅行法與國防授權法，以及美國跨黨派眾議員所提出的台灣保證法，可以清楚看出美國對台灣的友善態度，來到了1979年斷交之後的新高峰，距離承認與台灣的外交關係，也就是承認台灣是一個國家，說是只有一步之遙，並非誇大。

蔡英文總統的演說重點，主要為透過「印太民主治理諮商平台」、「舉辦印太區域保衛宗教自由公民社會對話」、「擴大推動台美全球合作暨訓練架構」、「與國海外私人投資公司合作投資」，進一步推進台美關係。（資料照）

美國的友善，除了台灣的民主發展，與美國共享著深刻的政治價值之外，作為印太戰略中最脆弱卻也最核心地理位置的因素，自然是另一個重要原因。印太戰略最重要的目的，在於維繫與穩定日本、印度、澳洲三大端點所構成的區域內和平與自由民主之發展，所設想的對手，自然非中國莫屬。例如澳洲，在中國資金大量進入後，包括教育、政治、媒體都開始產生質變，對國家安全造成威脅，促使澳洲政府通過反外國勢力干預法，來捍衛國家主權；台灣作為面對中國的第一線，在語言、文化，乃至於意識形態上，都比澳洲有更多可以讓中國操作的空間。一旦台灣淪於中國之手，毫無疑問印太戰略將會崩解。

然而，危機即是轉機，蔡英文總統上任以來，以穩健而不躁進的外交政策，獲得美國高度的信任與肯定，也讓台灣在這個歷史變局中，到目前為止依舊是在正確的方向上前行。只要美國與蔡英文總統的互信與互動能夠穩定維持下去，台美關係必然會持續往相互承認外交身分的最終目標邁進。

（研究員）

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