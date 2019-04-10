自由開講》自比燕子的無頭蒼蠅：還在當立委的盧秀燕市長

◎林祈烽

自從盧秀燕市長上台後至今也超過三個月，有著議員與立委的政治經歷，理應展現出自民意代表針貶政府的眼光，提出一套不同於過往政府的解決手段。

但在就任至今已經三個月以後，「領導無能」與「無頭蒼蠅」來形容自比為「燕子」的盧秀燕市府似乎更為合情合理。

就任至今已經三個月，用「領導無能」與「無頭蒼蠅」來形容自比為「燕子」的盧秀燕市府似乎更為合情合理。（資料照）

自選前不斷抨擊前市府與中央對於空氣汙染毫無作為，就職至今的盧秀燕市府，卻是期待「中央」解決地方問題，而對於市府資源如何運用，又或者是應建立哪一種標準、原則來降低空氣汙染都沒有下文。那麼盧秀燕究竟為何成為市長？向中央請求支援嗎？還是一面對中央嗆聲？這是議員、立委的格局，而不是「市長」的工作。

又例如，水湳經貿園區的工廠進駐，對於地方經濟帶來新的活力，也同時帶來新的工廠廢氣汙水的排放。盧秀燕卻對於這樣巨大的都會汙染源毫無方向，至今只針對於台中火力發電廠有著「遐想」，似乎認為關閉一兩個機組就能改善空氣汙染。但當新的工廠進駐，用電需求必定致使機組重啟運作。難道對於盧秀燕市府團隊而言，理解市府面對的是「全面性的市政」有這樣的困難？甚至於，台中市環保局提供的空氣汙染來源分析中，最嚴重污染來源從來就不是電力業生產的；而對於行人而言，疾駛而過的大型車輛廢氣才是最為痛苦的。對於這些，盧秀燕有提出任何「比中央更進一步、更有效」的方案嗎？沒有。

台中火力發電廠。（資料照/台中市政府提供）

「花錢」、「中央」這兩件事，成為了盧秀燕擔任市長以來唯二的解決手段。也許該問問盧秀燕市長，要不要真的養隻燕子在市長辦公室，說不定真的燕子還比假的燕子更有能力呢。

（台中市市議員）

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