自由開講》請問韓國瑜市長，台北方面是哪方面？

◎曹麗和

日前陸委會擬要求韓國瑜說明到中國訪問期間的一連串違法行為，中華民國民選的高雄市長韓國瑜回應表示：「台北方面要罰我50萬新台幣，是不是腦袋壞掉了」、「要罰我錢，用組合拳攻擊我，我不會害怕」。我好奇的是「台北方面」？這是什麼用語？連中華民國政府的陸委會，都不敢說出口。雖然我知道腦袋機靈、口齒便給的韓市長，到底是貼心不願得罪東道主，還是自我矮化到卑微的境地，連要罵政府機關陸委會開記者會說要處罰他，他竟然跟個小鱉三一樣回「台北方面」！

對於明確違法的叛國行為，檢調機關不應該再繼續裝睡，啟動偵查作為並嚴實起訴。（資料照）

針對這些明顯違法的叛國行為，全中華民國只有一個政府機關敢挑戰鋪天蓋地的韓天台跟所到之處罵片網路的韓粉，由主委副主委接連上陣批評韓國瑜這種賣國行為。相對的，檢調機關卻完全沒有任何動作，這樣的情況確實如韓國瑜所說，這種這麼弱的組合拳，究竟誰會害怕呢？

韓國瑜這幾日的言行，都已經顯露出相關行程之所以要掩人耳目的原因，也能夠判斷韓國瑜心中已經完全沒有中華民國這個國家。香港中聯辦主任王志民向韓國瑜介紹「香港回歸祖國21年來取得的巨大成就和進步」時，就是在推銷一國兩制。在行政院陳其邁副院長提醒他應該明確反應台灣人反對一國兩制的民意時，韓國瑜卻稱這是「廢話」。為什麼韓國瑜會謹小慎微卑躬屈膝聆聽聽著敵國宣傳一國兩制，卻認為來自台灣的提醒與意見是廢話？答案應該非常明顯，韓國瑜已經與中國派遣的使者達成共識：讓台灣走進一國兩制，也就是台灣只是中華人民共和國下的特別行政區的框架之中。

韓國瑜口口聲聲說：「他豬八戒賣不了人蔘果，我孫悟空開始在賣」，韓粉也好像吃了k他命一樣在網路上拿著這句話到處言語霸凌。問題是，過去別說是台灣的水果一直都賣得出去，蔡英文總統雖然人在國外拼外交，但今天也特別在臉書上提到，她在出國前特別去參觀的蘭展，光是今年就賣出113億到海外市場。今天連香港的媒體也大幅報導，跟韓國瑜買水果的這些公司，幕後都是中國共產黨的國營企業。韓國瑜這不是自承自己「開始在賣台灣」嗎？在陸委會擬開罰的相關報導之中，韓國瑜毫不遮掩用「台北方面」取代「中華民國政府」的用語，完全展露他要賣台的狼子野心，也表露他可能已經和對方達成協議的痕跡。

根據刑法第104條規定，「通謀外國或其派遣之人，意圖使中華民國領域屬於該國或他國者，處死刑或無期徒刑。前項之未遂犯罰之。預備或陰謀犯第一項之罪者，處三年以上十年以下有期徒刑」。韓國瑜不過台灣民意逕與中國使者進行一國兩制的溝通對話，意圖使中華民國領域屬於中國的一部分，至少就已經到了預備或者陰謀階段，而這個罰則最重視處死刑。韓市長，你還是89萬高雄人選出來的民選市長，港澳特首不用選，是中南海直接指派的，難道天堂有路你不去，你偏要到地獄當蛐蛐？

對於明確違法的叛國行為，檢調機關不應該再繼續裝睡，啟動偵查作為並嚴實起訴，法官也應依法獨立審判，將不法之徒繩之以法，行政院在法院一審判刑後，也應依照地方制度法第78條第1項第1款規定，立即停止韓國瑜的市長職務（畢竟此人至今只有實現他部分的路平政策，其他不是酒醉請假就是在出國遊玩或賣台），這才是符合台灣民意，震懾不法投機判國份子最強硬的組合拳！

（中小企業負責人）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/