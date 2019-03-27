胡，怎麼說》韓國瑜開急統列車狂飇，向一國兩制暴衝！

韓國瑜應召去中國真正做的是什麼？很多人看到的是，他開中共安排的「急統列車」，向一國兩制暴衝。就中國而言，一國兩制就是目的地；就台灣而言，那是國家滅亡、民主自由淪喪的斷崖！

國台辦力挺韓國瑜，稱「綠營不願面對港澳一國兩制的成功」。（翻攝自中國台灣網）

中共安排韓國瑜訪中，拿拚經濟當幌子、誘餌，真正目的就是為了鋪陳一國兩制、促統。香港的民主派感受最深，所以批評的砲火猛烈；國際媒體、學者也都一眼看穿；AIT此時貼出美國國務院的一國兩制下香港公民權和自由度負向報告，人權團體國際特赦組織昨天直指香港人權嚴重惡化、言論自由遭打壓，都是看出真相而提出警示；台灣不分藍綠、只要是非韓字號、中字當頭的媒體及學者，都在擔憂一國兩制狂潮來襲....。

AIT此時貼出美國國務院的一國兩制下香港公民權和自由度負向報告，人權團體國際特赦組織昨天直指香港人權嚴重惡化、言論自由遭打壓。（AIT臉書截圖）

這種情勢，只要良心未泯，都看的出來，中共當然知道而且笑納，韓國瑜訪中本就是它刻意安排塑造的一國兩制大戲，跟中共交手吃過大虧的國民黨也知道，卻為了奪權在裝傻。那麼，難道只有韓國瑜真的傻傻不知道？只要看他在中共導演下賣力演出，就知道他其實很清楚自己演的角色，卻仍然如此自甘墮落，可見他打從心底接受一國兩制。

以上種種，不是韓國瑜回擊批判他就是歪曲扭八、酸言酸語就能掩蓋掉的，而他還要求大家，「不祝福，就閉嘴！」。這正曝露韓國瑜信奉習近平的「中國夢」，即使獻上台灣、犧牲中華民國都在所不惜，台灣人民的民主自由前途，「不在他的考量之列」。他根本不是孫中山的信徒，而是一黨專政、一人獨裁的習近平信徒！

在韓國瑜的急統列車飇速衝擊下，國民黨要角、立委、其他縣市長等，不但沒有堅守中華民國主權國格的原則，踩剎車，還推波助瀾。

吳敦義提的和平協議就別提了，沒對等、尊嚴的前提，這等同屈辱的投降協議。

朱立倫也在韓國瑜演出之後，搶放朱習金門會、共同宣布兩岸永久和平宣言的煙火，要問朱立倫的是，如不接受習近平的「一國兩制台灣方案」，哪有可能放你那種煙火？如果接受了，你的和平宣言煙火，是為台灣被中國統一而放的吧！

朱立倫也在韓國瑜演出之後，搶放朱習金門會、共同宣布兩岸永久和平宣言的煙火。（朱立倫臉書）

馬英九也搶搭急統列車，在接受港媒專訪時提出「統一條件」，說是和平與民主程序，要反問馬英九的是，你設定的民主程序只為統一而設，只能統、不能獨，這算哪門子的民主？而他所謂和平（不武統），就是由中共主導，根本就是把台灣交給中共處置，以投降換暫時的和平。

馬英九也搶搭急統列車，在接受港媒專訪時提出「統一條件」，說是和平與民主程序。（資料照）

馬英九還提憲法增修條文，說是依憲統一，要反問他的是，這部憲法是中華民國憲法，依憲就是中華民國要統一中國，不是中華人民共和國統一中華民國台灣，你講的統一是根據中華人民共和國憲法吧！中華民國就滅亡了！

中共大力大推大拉，韓國瑜開急統列車飇速，向一國兩制斷崖暴衝，國民黨不踩剎車，不管自己車毀人亡，不管中華民國也滅亡。台灣人民必須團結用所有力量踩剎車，否則，民主自由生活就會掉到斷崖下的無底黑洞！

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