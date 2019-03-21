自由限時批》辣台妹驚艷的撐竿跳！

杭東

世事多變化，「古墓派」的小龍女，也會變成「五月天瑪莎」搞笑！而總統蔡英文的Youtube頻道，在5年後重新開張，首次與網紅蔡阿嘎合拍影片，沒大沒小，笑成一團，就像撐竿跳一樣，點閱率竟然「一飛沖天」，令人驚艷！

這段影片點閱不但衝破43萬，頻道訂閱人數也翻倍遽增，高達6.8萬，超越韓國瑜的5.4萬。讓許多年輕世代耳目一新，非常開心，若是在中國，恐怕早就「被消音」、「被失蹤」了！台灣的自由民主，就是這麼可貴！

此一輕鬆有「趣」透了的影片，點閱率仍在不斷翻新之中，因為實在太好看了！

總統蔡英文的Youtube頻道，在5年後重新開張，首次與網紅蔡阿嘎合拍影片，沒大沒小，笑成一團，就像撐竿跳一樣，點閱率竟然「一飛沖天」。（翻攝自Youtube）

而蔡阿嘎與小英總統的另一支影片「嘎名人尬台語#5：蔡英文總統X蔡阿嘎。全世界第一個當面嗆總統的YouTuber！」，點閱更突破111萬，顯示前所罕見的高人氣！同樣讓人驚喜連連！

若與今年初小英嗆習大大捍衛台灣主權，那副大義凜然的嚴正神情相比，截然不同，可說各有千秋！顯然總統的角色，就是該怎麼做，就怎麼做！對敵人侵犯必須威武不屈，勇往直前！對民眾福祉，就得無怨尤全力以赴！更須「苦民所苦」，並「與民歡樂」在一起！

「親民」不是在辦公室，而是接地氣！所謂「昨死今生」，英昌政府就須積極去「民怨」（中、青世代及農漁民、中低收入不滿居多），振民心（須放下身段，讓施政「有感」，亦須利用網路，更即時透明的資訊與民眾溝通）！馬上施行落實庶民經濟的民生福祉，不能再讓「又老又窮」成為台灣的魔咒（據一項國情調查指出，儘管國民黨在2018年底勝選，但支持度並沒有大幅回升，有高達6成6沒有特定政黨傾向，20到39歲年輕族群，超過7成沒有特定政黨支持對象，創下歷史新高。連「經濟學人」都說：民進黨敗選，中國歡呼，國民黨仍舊混亂）！

現在小英在與賴清德進行的「君子之爭」，重新出發，必能帶來一番新貌，值得吾人期待。

小英在今天出訪南太友邦行程前，完成黨內初選登記，有人說她「不顧北京反對」，但她表示「當仁不讓」，將再一次挑起下一階段的內外交困的嚴峻挑戰責任，讓台灣的改革能真正脫胎換骨！而台灣亦更需要一個團結民進黨、集結理念相同的社會力量，壯大台灣！壯哉斯言。

當她被問到對高雄市長韓國瑜預測，民進黨最終會上演大團結戲碼，端出「蔡賴配」的看法，幽默地說要韓多花時間「專心市政」，並盡快把辦公室還給海洋局。四兩搏千斤，將讓「韓流」來得快，將去得亦快。（據今天最新民調顯示，若由「蔡賴配」對上高雄市長韓國瑜與台北市長柯文哲，「蔡賴配」將以34.3%的支持度，超過韓國瑜的32.8%，大勝柯文哲的22.3%。跌破不少人眼鏡。另若在互比式全民調上，有學者指不僅泛藍民眾可能會支持蔡英文，也恐讓不支持台獨的民眾挺將票投給蔡）。

至於，韓國瑜對賴清德的參選還刻薄地表示「台獨比梅毒可怕」！無異自取其辱，連前明道大學校長陳世雄都看不下去，在臉書貼文表示「統一比愛滋可怕」，立獲得許多網友認同，紛紛按讚。

此外，太陽花學運領袖林飛帆（曾在去年初寫信諫議小英和時任閣揆的賴清德），亦在3月15日勇敢現身挺余天的補選立委場合，呼籲選民支持民進黨，特別強調「這是一場反習近平併吞台灣的前哨戰」！顯見青年世代的代表人物，十分重視2020大選，他們雖對民進黨有諸多批評和不滿，但站在大是大非維護台灣主權立場，只有「義無反顧」顧大局力挺民主台灣，令人感佩！

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