自由開講》悄悄的年改進行式

◎吳忠泰

眾人以為的年改，是在去年七月起實施的軍公教年改方案，實際上在立法院在媒體上仍無時不存在著改革的交鋒，未來兩個月將決定年改是否翻轉擴大為興利路線來主導，但是官員是否放棄本位立場，將成為重要關鍵。

勞退部分，本周三將進行審查。勞退是否自選，或至少把自提部分由勞工自選，各方研議已長達十年以上，前勞動基金運用局長黃肇熙，前金管會主委王儷玲都主張勞退自選，由於和勞退相似的私校退撫已經實施自選達六年，不但選擇有風險的積極及穩健型人數由最初3%逐年攀升達到近三成，且該二型歷年獲利平均值約高於勞退2％，去年金管會顧立雄主委更要求所屬的集保所和基富通研擬勞退自選實驗方案（因勞動部不配合，已改名為全民退休投資方案），顧立雄自己近日更表態將每月拿出五千元投入。可笑的是當立委賴士葆提出自提自選修法案，勞動部竟先匿名對外表達反對，勞動部真的用心在幫助勞工興利嗎？

去年金管會顧立雄主委更要求所屬的集保所和基富通研擬勞退自選實驗方案（因勞動部不配合，已改名為全民退休投資方案），顧立雄自己近日更表態將每月拿出五千元投入。（資料照）

賴士葆的提案剛好是國內政策輪迴的案例，五年前賴也曾經反對過自選，現在昨非今是，而且和政治立場相反的顧立雄同一主張，難道是因為投信業利益嗎？看看顧對金控壽險業的態度就知道，如果賴和顧是錯的，那麼是在浪費立院的時間，如果賴顧是對的，勞動部一味反對的意義在哪裡？

主政者目前對於勞保與勞退，已經擺出一付「審查勞保沒進度不干我事」，反正我會撥補兩百億，這種推諉態度和主張和馬政府時期一模一樣。至於勞退自選，反正拿出「見仁見智，須從長計議」拖一下就過去了，至於更重大的，對立委建議要提勞保財務永續特別條例消極回應，更是罔顧自己在勞保年金通過時立院黨團所提的主決議，莫非主政者以為迴避年金的改良，就可以蒙蔽人民嗎？

立法院有不少朝野立委，不但對於以六萬人實施自選六年的私校退撫表現一致認同，和國內外財經界意見相同，而且慢慢撥雲見日，他們終於理解了：「不保障才有可能獲得較高的獲利」的真理。長期以來，建立在保證最低收益、保證最後支付責任的公教退撫，在年改方案中已證明最後只有保證打折是真的，這中間的政府把錢攬牢牢責任無從追究。為何不給相當比例具有理財的勞工朋友自主機會呢？為何要把七百萬參加勞退新制的勞工朋友，設定成一群沒有面孔、通通無能評估風險的人，然後加以綑綁在一起？

為何不給相當比例具有理財的勞工朋友自主機會呢？為何要把七百萬參加勞退新制的勞工朋友，設定成一群沒有面孔、通通無能評估風險的人，然後加以綑綁在一起？圖為勞動部長許銘春。（資料照）

十四年來，勞退有自提的人始終維持在7％上下，難道只是低薪所致，還是沒有建立起公信力？相較於八個教師團體與校方團體一致公開挺私校退撫的再加強，其中包括國際上常見的退休後延遲請領.持續獲利，私校教師能勇於改變投資類型，不在乎短暫盈虧，誰說主事官員的態度沒有影響？私校退撫尚且需要改良，跨黨派的張廖萬堅和陳學聖都已提案，於近期就會審查，反觀七百萬勞工的勞退，怎能原地踏步、敝帚自珍？

有人以為要自主投資不如直接個人理財，事實上自提自選投資優於個人理財的地方，包括投資於基金組合而非直接投資個股或限於國內，獲利不在課稅範圍內，手續費遠低於市場，再加上稅務上免於計入所得淨額的優惠，若再加上定額增額也優惠（私校已有，國際上多國實施），國家藏富於民幾十億，多重利多，勞動部官員為何不願考慮？這根本不是有無圖利於投信的問題，而是基於勞退及私校退撫能夠持續改良，是福國利民的事，勞保財務能夠永續，也減少未來的社會危機，並使公教年改落底及再改良。

立院的行動每天都在進行，整個思維正在調整中，結果勞動部不但不派員參與金管會的方案研議，讓金管會只好改名為全民退休投資方案，現在又來拿金管會正在實驗勞退自選當拖延的理由，豈不是刻意欺上瞞下，斷送民眾機會？這樣的勞動部長還適任嗎？

（退休教師）



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