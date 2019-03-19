自由開講》時代力量，你們鬧夠了沒有！

◎柯嘉斯
時代力量黃國昌委員跟徐永明委員在立院大動作的開直播，對今天代班的立法院副院長蔡其昌破口大罵，痛罵蔡其昌副院長在處理14案的酒駕加重刑罰前休會，是「打假球」、「憑什麼議程還沒處理完就宣佈休息」？
時代力量立委黃國昌不滿時代力量提出的法案被擋掉，佔領主席台抗議。（記者王藝菘攝）。（資料照）
憤怒的時代力量支持者，湧入蔡其昌副院長的臉書，用各種方式辱罵他。這裡，筆者想請問時代力量的支持者們，你們真的知道自己在罵什麼嗎？
檢視過去的記錄可以發現，早在2012年，蔡其昌委員就已經公開要求要提高酒駕刑罰。但是為什麼今天蔡副院長會在尚未處理議程前就宣佈休會呢？難道2012年的蔡委員跟現在的蔡副院長立場不同了嗎？
答案其實很簡單，副院長代理院長主持會議，除了角色應該要中立外，更應該遵守程序正義，要在符合程序規範的前提下主持會議，而目前有14個案字就是在朝野協商的程序中，既然該案仍在協商的階段，就應該等待所有的黨團都簽字、取得共識後，才可以表決。
而為什麼會有朝野協商的機制出現呢？朝野協商的機制是為了保護小黨的存在、兼顧立法效率而設。如果沒有朝野協商的機制，所有的法案要嘛逕付表決，大黨直接強硬通過，要嘛小黨利用各種方式杯葛議案，讓立法無法順利進行。也因此有朝野協商的機制，讓小黨可以利用各種交換或是妥協，讓自己最想要的法案通過。
2008到2016年，完全執政前的民進黨正是利用這樣的制度爭取通過他們需要的法案，充分發揮以寡擊眾的技巧，讓過半的國民黨毫無優勢。所以，沒有朝野協商的立法院真的對時代力量更有利嗎？本文實在深感懷疑。
其次，時代力量的前主席黃國昌委員還痛批，假如蔡副院長「沒有協商結論」，為何還將14案排入院會討論事項議程？其實這個道理很簡單，排入議程中有「宣示性」效果，用此來宣示黨團對於這個議案的重視程度。
檢視過去的記錄可以發現，早在2012年，蔡其昌委員就已經公開要求要提高酒駕刑罰。（資料照）
這個做法在立院行之有年，酒駕加重刑罰這一案絕對不是第一案，筆者要問，已經就任快滿四年的黃國昌委員怎麼會連這種做法都不知道呢？
光是回顧時代力量幾位委員近期發言，其實也可以理解，為什麼今天黃國昌委員跟徐永明委員會有這種荒腔走板的做法。
日前《司法院釋字748號解釋施行法》逕付二讀時，時代力量居然公開發文要求民進黨祭出黨紀，處理未支持該案的委員，並且在該篇貼文中痛罵民進黨未保障外國人在台適用《司法院釋字748號解釋施行法》的權利。
結果，先是在二讀時，時力的高潞以用委員未到場表決，可是卻未見時代力量對其祭出黨紀，隨後在表決時力自己所提「保障外國人」的748號解釋施行法修正案時，整個時力黨團不見蹤影，扣掉因為生產而不可能出席的洪慈庸，其他時力立委，特別是黃國昌跟徐永明委員，你們在幹嘛？
還有更好笑的是，時代力量在同婚的表決案中，要求民進黨以黨紀拘束立委，每個立委都要投下同意票，先不論時力是不是「住海邊，管太寬」，但是在2016年12月2日時力的徐永明委員以「勿用黨紀綁架勞基法修法，別讓人誤會黨意凌駕民意」為標題痛罵民進黨以黨紀強迫黨籍立委投票，否則就是對自己法案沒信心、跟前朝沒兩樣。
上述這種前後矛盾的主張、亂提法案的行為，不禁讓人懷疑，時代力量的心態很簡單，其實就只是「逢民進黨必反」而已。
所以，筆者想請時代力量，別再鬧了好嗎？時力的委員們究竟是搞不清楚程序規則、國會生態，還是只是想要藉由一般大眾對於議事規則的不清楚，營造民進黨不顧民意的形象，以謀自己政黨的政治利益？我想不用多說，答案應該很清楚了！
（台北大學法律研究所）
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