自由開講》時代力量，你們鬧夠了沒有！

◎柯嘉斯

時代力量黃國昌委員跟徐永明委員在立院大動作的開直播，對今天 代班的立法院副院長蔡其昌破口大罵，痛罵蔡其昌副院長在處理14 案的酒駕加重刑罰前休會，是「打假球」、「 憑什麼議程還沒處理完就宣佈休息」？

時代力量立委黃國昌不滿時代力量提出的法案被擋掉，佔領主席台抗議。（記者王藝菘攝）。（資料照）



憤怒的時代力量支持者，湧入蔡其昌副院長的臉書，用各種方式辱罵 他。這裡，筆者想請問時代力量的支持者們，你們真的知道自己在罵 什麼嗎？



檢視過去的記錄可以發現，早在2012年，蔡其昌委員就已經公開 要求要提高酒駕刑罰。但是為什麼今天蔡副院長會在尚未處理議程前 就宣佈休會呢？難道2012年的蔡委員跟現在的蔡副院長立場不同 了嗎？



答案其實很簡單，副院長代理院長主持會議，除了角色應該要中立外 ，更應該遵守程序正義，要在符合程序規範的前提下主持會議，而目 前有14個案字就是在朝野協商的程序中，既然該案仍在協商的階段 ，就應該等待所有的黨團都簽字、取得共識後，才可以表決。



而為什麼會有朝野協商的機制出現呢？朝野協商的機制是為了保護小 黨的存在、兼顧立法效率而設。如果沒有朝野協商的機制， 所有的法案要嘛逕付表決，大黨直接強硬通過， 要嘛小黨利用各種方式杯葛議案，讓立法無法順利進行。 也因此有朝野協商的機制，讓小黨可以利用各種交換或是妥協， 讓自己最想要的法案通過。



2008到2016年，完全執政前的民進黨正是利用這樣的制度爭 取通過他們需要的法案，充分發揮以寡擊眾的技巧， 讓過半的國民黨毫無優勢。所以，沒有朝野協商的立法院真的對時代 力量更有利嗎？本文實在深感懷疑。



其次，時代力量的前主席黃國昌委員還痛批，假如蔡副院長「沒有協 商結論」，為何還將14案排入院會討論事項議程？其實這個道理很 簡單，排入議程中有「宣示性」效果，用此來宣示黨團對於這個議案 的重視程度。

檢視過去的記錄可以發現，早在2012年，蔡其昌委員就已經公開要求要提高酒駕刑罰。（資料照）



這個做法在立院行之有年，酒駕加重刑罰這一案絕對不是第一案，筆 者要問，已經就任快滿四年的黃國昌委員怎麼會連這種做法都不知道 呢？



光是回顧時代力量幾位委員近期發言，其實也可以理解，為什麼今天 黃國昌委員跟徐永明委員會有這種荒腔走板的做法。



日前《司法院釋字748號解釋施行法》逕付二讀時，時代力量居然 公開發文要求民進黨祭出黨紀，處理未支持該案的委員，並且在該篇 貼文中痛罵民進黨未保障外國人在台適用《司法院釋字748號解釋 施行法》的權利。



結果，先是在二讀時，時力的高潞以用委員未到場表決，可是卻未見 時代力量對其祭出黨紀，隨後在表決時力自己所提「保障外國人」 的748號解釋施行法修正案時，整個時力黨團不見蹤影， 扣掉因為生產而不可能出席的洪慈庸，其他時力立委， 特別是黃國昌跟徐永明委員，你們在幹嘛？



還有更好笑的是，時代力量在同婚的表決案中，要求民進黨以黨紀拘 束立委，每個立委都要投下同意票，先不論時力是不是「住海邊， 管太寬」，但是在2016年12月2日時力的徐永明委員以「勿用 黨紀綁架勞基法修法，別讓人誤會黨意凌駕民意」為標題痛罵民進黨 以黨紀強迫黨籍立委投票，否則就是對自己法案沒信心、 跟前朝沒兩樣。



上述這種前後矛盾的主張、亂提法案的行為，不禁讓人懷疑，時代力 量的心態很簡單，其實就只是「逢民進黨必反」而已。



所以，筆者想請時代力量，別再鬧了好嗎？時力的委員們究竟是搞不 清楚程序規則、國會生態，還是只是想要藉由一般大眾對於議事規則 的不清楚，營造民進黨不顧民意的形象，以謀自己政黨的政治利益？ 我想不用多說，答案應該很清楚了！

（台北大學法律研究所）



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