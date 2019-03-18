自由開講》吳焜裕立委投書：「推動食安，靠溝通不靠抹黑」

◎吳焜裕

針對食安首席達人一再對本文作者作不實的指控，謹利用貴報篇幅還原相關事實，希望能藉本文澄清事實。



因食品安全一直是國內民眾最關切的議題，政府目前執行的食安五環的政策應該是政策小組集體的建議。其實很多的政策，在本文作者答應接受提名擔任不分區立委之前，政策小組已完成基本規劃工作，以回應國內民眾殷殷之盼，目前各相關部會均依據該政策執行。

食安五環。（行政院官網）

作好食品安全工作的目的，就是預防因食品中的有害物質造成健康的危害，也就是預防所謂食因性疾病（Food-borne diseases）。國際先進國家與聯合國相關組織，皆根據預防原則（preventive principles）以整合當時最佳科學資訊，來制定食品中有害物質的管理標準與政策，如果科學資訊不充分，就根據預警原則（precautionary principles）制定政策，以維護消費者的健康。因此在就職後徵詢各界，積極規劃跨部會的食品安全高峰會議，自然需要邀請農委會、環保署、與衛福部等相關機關及學術單位、食品產業、與民間團體的參與，透過公開透明的討論，得到多項具體結論，足資公評。

國內成立化學局，主要原因為國內登記、可以使用的化學物質種類非常多，約七萬多種，但是當時有方法能分析的化學物質只有約八百種。這些無法分析的化學物質，如果被添加到食物中，幾乎無法可管（過去三聚氰胺、塑化劑與順丁烯二酸酐事件可作為參考）。因此需要有一機構能執行化學物質的追蹤管理，在國際上，歐盟就成立化學局（European Chemical Agency）在2007年6月1日起執行化學物質的註冊、評估、授權與限制的法規，規定每年進口到歐盟超過一公噸（含一公噸）的貨物。未來化學局應該能協助國內廠商完成註冊，以免遭受非關稅的貿易障礙，這是國際的趨勢，世界許多國家都相繼成立類似的單位。

環保署毒物及化學管理局（化學局）。（化學局官網）

化學物質需要跨部會的分工管理，化學局扮演橋接的任務。希望能作好源頭管理危害物品進入食物鏈，以維護民眾的健康。如芬普尼事件，需要化學局、衛福部、與農委會的分工合作管理。化學局同仁目前積極與跨部會合作，相關人員都非常努力，不應蒙此侮辱。化學局編制160人，這員額並非考選部決定，而是用人機關環保署根據編制提出的人力需求，並無向考選部要名額一事。

另達人所提2200萬的《「國家食安監測跨域系統分析與建構我國食安跨域衡量指標」108年度科技研究計劃》應是行政單位提出的研究規劃，由相關機關依法公開招標執行，與本人無關具以明確澄清。

從事食品安全的工作，本文作者向來都非常謹慎，尤其與食品產業的關係；走的近擔心受民眾質疑。但是只要食品業者因法律制度或是行政管理造成不必要的影響，我辦公室都在獲得訊息後，就在第一時間邀請行政單位與業者當面溝通，在確保食品安全無疑的前提下，都能順利解決問題。在食安政策上堅守根據最佳科學證據的原則，例如過去某位食品衛生處長曾質疑本文作者執行的進口牛肉與相關產品的風險評估，本文作者並不會介意他的質疑，因為不會影響評估報告的科學性，事後評估方法已發表於國際風險分析學會的期刊「風險分析（Risk Analysis）」。

從事食品安全的工作，本文作者向來都非常謹慎，尤其與食品產業的關係；走的近擔心受民眾質疑。圖為吳焜裕立委。（中央社）

對政府各種食安政策的批評，只要有事實根據都歡迎提出，但道聽塗說任意指控，損害我個人名譽事小，但對於眾多辛苦為台灣人民健康把關的工作夥伴，必須給他們應有的尊嚴，也期望大家在理性的基礎論事，才是全民之福﹗台灣是一個法治的國家，對於人身攻擊與言論自由的界線應遵守，切莫無限上綱，誇大的不實指控期期以為不可，免得對簿公堂。

（立法委員）



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