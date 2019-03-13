自由開講》誠意溝通 成就食安

◎吳焜裕

近日不斷有特定匿名立場的讀者投書，以嚴重偏頗立場、不懂食品安全等為名之隨意謾罵。尤以2019年3月11日刊登於自由時報評論網，有匿名為「食安首席達人」之投書，列出各項對筆者之指控，包含強硬要求舉辦台灣食品安全高峰會、成立化學局、食品安全研究所等攻擊，背後的動機險惡，筆者特別回應澄清。

面對投書內容，吳焜裕立委特別回應澄清。（資料照）

在食品安全的立場上，筆者始終相信應釐清專業的職責，在獨立客觀的角度上妥善進行輔導與規範。

第六會期筆者擔任立法院衛環委員會的召集委員，安排食安法的審查，版本提高對消費者食品安全的保障，如因應地溝油等重大食安事件，制定食品身分標準；加重故意連續違反GHP的不法廠商之責任；食品業者若有大規模客訴，需主動通報主管機關；政府應積極輔導食品業者自主管理的作為與責任等相關修法，無一不本於初衷，期望政府及產業共同為食品安全的把關來努力！

針對各項指控，首先回到2016年，筆者剛上任立法委員，正值頂新假油事件後，民眾對食品安全極度不信任，特以舉辦「台灣食品安全高峰會」邀請歐盟、美國與日本等專家，分享各國食品安全管理制度，更難得的是，邀請到歐盟食品安全局（European Food Safety Authority;EFSA）局長，與日本食品安全委員會秘書長親自蒞臨演講，以利作為我國日後政策上的參考，顯非如指控所言，由筆者為一己之利強硬要求所為。

「2016年台灣食品安全高峰會」於8月30日至9月1日假公衛學院大樓101講堂、201講堂及小型教室舉行。（圖截自台大公衛學院官網）

文中更指出筆者上任後，督促完成蔡總統食安五環政見中「化學局」的成立是浪費公帑，所做之事完全與食安無關。筆者想反問，2018年11月化學局公告13種非法添加在食品中的化學物質為毒性化學物質，用來管理如國內曾發生的食安事件，諸如紅湯圓、豆干、潤餅皮、紅茶、粉圓所涉及的化學物質（包括玫瑰紅B、皂黃、吊白塊、香豆素、順丁烯二酸），上述所列是否與食品安全完全沒有相關，讀者可自行評斷；另外，若化學局成立至今未盡管理事宜，純粹虛設、浪費公帑，何來有藍綠立委不分朝野的支持，與立法院表決同意設立？

另外，食品安全研究所的成立，被指為筆者的一意孤行，讓人不禁懷疑，相關文章是否有意扭曲食品科技與食品安全的專業差異？食品安全工作的目的就是預防食因性疾病（Food-borne diseases），不同於食品科技的角色是對食品生產和加工的應用。培育台灣食安人才勢不可擋，學生也修習食品化學、食品加工、毒理學、健康風險評估、微生物與疾病、食品分析等相關課程，日後將可與食品專業人員分別扮演明確的定位相輔相成。若有相關意見修正，歡迎各界與我們、教育部溝通改進方向，而非一味反對現在各國潮流，輕視民意阻擋培育專業的食安人才。

篇幅有限，無法針對不實指控一一回應，若投書者真為食安首席達人，想在政策上切磋，歡迎以真面目示人，不需匿名口出惡言。顧好食品安全，我國最不需要的就是對立跟撕裂，隨意潑髒水，這樣的舉動不會讓台灣的食品安全變得更好。為了食安的進步與政策之完備，筆者相誠以待、歡迎有更多的討論。

（立法委員）

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