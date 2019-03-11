食安首席達人》「食安首席立委」的吳氏食安王朝

食安五環政策最大的謬誤在於將「食品」當成「毒品」管理，食品多數是老祖宗智慧代代相傳下來，本來就具一定的安全性，如依照吳立委的獨步全球的主張，所有的加工食品都必須通過風險評估，認證通過後才允許販賣食用，台灣的食品廠商至少8成以上要倒閉！

食安首席達人

馬英九執政時期因無力處理社會層出不窮的食安事件，成為壓垮當時國民黨選情的最後一根稻草，殷鑑不遠，2016年小英提出「食安五環」的競選政策，並提名所謂的「食安專家」－台大公衛院學毒理搞風險評估的吳焜裕教授為首席不分區立委，當然，他同時也是「食安五環政策」主要撰寫人之一，畢竟以他所學，建立毒物管理機構、十倍查驗、對食品業者課以更重的法律及賠償責任等訴求，想當然爾出自他的意見。

民進黨執政後，認為食安五環政策對勝選居功闕偉，頂著「食安首席立委」光環的吳焜裕更是不可一世，在他的主導下，吳氏食安王朝也一步步建立：

1. 強硬要求食品藥物管理署（食藥署）舉辦2016台灣食品安全高峰會：

這場高峰會是新官上任的吳委員的處女大秀，活動名義上由是其國會辦公室，台大公衛院等主辦，但實際上買單的冤大頭是食藥署，會議上最主要的訴求是擬成立一個「將食品專業學者排除在外的獨立食安評估機構」（美日歐盟先進國家的食安評估機構中，食品專業委員均至少占一半以上），會議中吳委員甚至公開招認他根本不懂食品科學。只要他上台質詢，總是再三堅持行政院一定要加速成立獨立的食品安全評估機構，是不是為了幫自己預留卸任後的出路，不得而知。

2. 要求環保署成立跟食安無關的毒物化學物質局（毒化局）：

因為列為食安五環的首環，吳立委不費吹毫之力很快地成立了毒化局。毒化局以捍衛食安為名，但所作所為幾乎與食安無關，局內的高官除了有位組長是農業化學背景，勉強沾上邊外，其餘人員皆無食品背景，試問不懂食品又要如何管食安？

3. 黑手跨入考試院，強索額外名額：

行政院核定毒化局人事編制為100名，但吳委員認為不夠，於是以他「食安首席立委」的頭銜，跨進考試院硬將名額增加至160名。然而，食安重大違法情節有《食安法》第49條（最重可處無期徒刑，併科2億元以下罰金），只要認真嚴格執行稽查工作，即可杜絕非法化學品的惡意添加，結果吳立委為了公衛系所學生的出路，硬是疊床架屋成立對食安問題防範起不了任何作用，同時編制高達160人的毒化局。請問，毒化局成立2年多來，在最近發生的食安事件上發揮過甚麼作用？所謂錯誤的政策遠比貪汙更可惡，莫此為甚！

因為列為食安五環的首環，吳立委不費吹毫之力很快地成立了毒化局。毒化局以捍衛食安為名，但所作所為幾乎與食安無關。（本報資料照）

4. 逼迫教育部編列經費，獎勵成立食品安全研究所：

吳委員認為食品人不懂他最引以為傲的毒理學、風險評估、風險分析那套，所以也就不懂食品安全，因此要求教育部編列獎勵國立大學成立食安所，原訂獎勵3所，有6所大學申請，但開獎時卻只有3個公衛院准予成立，未通過申請的大學校長向教育部抗議，於是乾脆通通有獎，一口氣通過6所國立大學食安所。

5. 介入衛環二級首長的人事命令案：

政黨輪替，所有部會一、二級首長均需異動，某位即將回鍋的二級首長人事命令案已送到大學裡，正準備辦理借調手續，吳立委竟透過當時的行政院副院長硬將發聘公文撤消，原因是吳委員過去曾執行該二級首長單位的科技研究計畫，卻做得亂七八糟，進行結案報告時，被當時擔任審查委員的某位食科界大老直言批判得一文不值，且隔年被中斷長期以來執行的研究計畫，如今大權在握，自視極高，心胸狹窄的吳立委，對昔日對他「不敬」的食科界及首長，於是展開一連串報復行動。

6. 假借名目，逼食藥署編列鉅額研究經費提供自己及相關研究團隊申請：

前幾天在電視上看到吳立委正氣凜然質詢蘇貞昌院長和農委會主委時，說「台灣的蔬果農產品不合格率超過10%以上，國內大腸癌、乳癌、胃炎、食道癌、洗腎病人激增，這些疾病應該多少與國人的飲食有關」，又說，「根據法國巴黎大學執行多年的流行病學追蹤調查，常吃添加過多添加物超的加工食品會導致早死」。沒想到，吳委員私底下早已向食藥署施壓，要求食藥署編列與質詢內容相關，經費高達2200萬的《「國家食安監測跨域系統分析與建構我國食安跨域衡量指標」108年度科技研究計劃》，以提供自己及團隊申請使用，所謂滿嘴道德文章，滿腹...指的是這種人吧！？

且因為經費排擠效應，導致食藥署對於中小型食品業者，長年執行的食品安全追蹤追溯系統建立輔導等多項計畫經費多數折腰砍半，經費少到幾乎無法執行。不但如此，聽說吳立委的研究團隊不僅僅只向食藥署申請，黑手還不避諱地伸進科技部、農委會、環保署（毒化局）等機構的科技計畫裡掏撈經費。

7. 食安重公衛輕食品，妄想以紅衛兵盯哨式的食品安全技師取代參與輔導式的食品技師：

在吳立委傑出的腦袋裡，認為唯有學過公衛的才有資格管控食安，學食品的根本是食安門外漢。因為公衛才懂食品風險分析、評估、溝通、毒理學等。但食品學從食品原料、加工、儲存、通路運輸...一路到消費端，相關的微生物、氧化酸敗、酵素性和非酵素性褐變反應、天然毒素等相關的學分至少需修滿60－80學分數，還得學習食品良好衛生規範（GHP），食品危害分析重要管制點系統（HACCP），TQF產品驗證制度甚至於國際認證的ISO22000食品安全管理系統、食品安全系統驗證（FSSC22000）等，所有必須學習的一切，無非是為了確保食品的衛生安全。食品工廠聘請食品技師，可以從原料端一路到產品出廠時的每一個小小環節協助參與各項安全控管措施，絕對是食品工廠中維護產品衛生安全的重要團隊成員；反觀吳立委所主張的食品安全技師，即使已經受過食安所2－3年短暫訓練，但是大學部學的只是公衛、藥學、毒理等專業，毫無食品背景，所謂隔行如隔山，不曉得這個人如果在食品工廠任職，除了當紅衛兵盯哨最終產品是否有問題外，還能發揮哪些作用？更何況，又會有哪家廠商沒事願意花一大筆錢請一個食安技師紅衛兵整天盯著產品說三道四？

吳焜裕私下向食藥署施壓，要求食藥署編列與質詢內容相關，經費高達2200萬的《「國家食安監測跨域系統分析與建構我國食安跨域衡量指標」108年度科技研究計劃》，以提供自己及團隊申請使用。（本報資料照）

8. 扭曲錯誤的食安管理政策，扼殺整個台灣食品產業的發展：

近幾年多起重大食安問題，導致原本有美食王國稱號的台灣，地位一下子被貶落到和中國同等，於是從民國100年起，《食品安全衛生管理法》6年9修，越修越繁雜，越修越嚴刑峻法；食品業者近日常自我調侃，賺的是賣麵粉的蠅頭小利，罰的是賣白粉（毒品）的嚴刑峻罰，動不動就要嚴罰2億，或重判10幾20年有期徒刑、甚或無期徒刑，刑度堪比殺人放火、販毒，幾乎沒有任何一個其他行業的刑罰比食品產業更嚴厲，許多業者也私下表示，《食安法》如果繼續嚴修下去，也只能集體出走。

食安五環政策最大的謬誤在於將「食品」當成「毒品」管理，食品多數是老祖宗智慧代代相傳下來，本來就具一定的安全性，如依照吳立委的獨步全球的主張，所有的加工食品都必須通過風險評估，認證通過後才允許販賣食用，台灣的食品廠商至少8成以上要倒閉！如果吳委員的邏輯正確，行政院應該馬上下令，禁止台灣人再吃豬、牛、羊等紅肉產品，因為經世界衛生組織認定，紅肉是第一級致癌物！

風險評估基本上是針對農藥、環境汙染物、食品添加物等作為殘留量和使用劑量訂定時的一項工具，對於食安管控而言也是枝微末節之事，把風險分析、風險評估當成食安管控的唯一手段，對追求食安根本是緣木求魚，無比愚蠢，但背後隱藏的卻是吳立委擬建構吳氏食安王朝的野心私欲。

9. 遠遠超越黨意、超越民意的「朕意」已決：

立委的職責基本上是傾聽民意，接受民意，適切地訂定修正法律條文。但吳委員完全反其道而行。在多場公聽會、說明會上，他永遠堅持己見，容不得一絲絲不同的反對意見，多少食品產業團體及食品技師協會代表遠赴立法院進入吳立委辦公室陳情，訴求現行《食安法》規範已完全涵蓋吳委員擬修法的部分，請求勿再將「食品身分標準」、「食品安全技師」、「食品安全評估及管理」等列入修法範圍，但他卻仍執意別有意圖、一意孤行的胡亂修法。

結語：

歷經多次食安風暴重創台灣美食王國的聲譽，《食安法》6年9修，相關子法細節規範幾乎隨時變動，食品產業叫苦連天，各家食品大小廠花了幾十萬、幾百萬印好的標籤，往往因為一項新規定必須全部作廢，另外再花一筆大錢印製；廠商每天填寫無窮無盡與製造食品無關的GHP、HACCP九大程序書、追蹤追溯五追不可、食品監測計畫等等文書工作，或是原料、最終產品需花費以前的數倍經費送SGS等檢驗機構檢驗，還要隨時應付中央各部會及地方各局處的突襲式稽查，所有廠商無不疲於奔命；艱苦雖然艱苦，但廠商為了糊一口飯，無不咬緊牙根，配合苦撐過來，也使得這一兩年來，除了篡改標籤日期、原料逾期使用，農藥檢出超標等零星的食安事件外，並無重大違規事件發生，整個台灣食品產業也已慢慢重建消費者信心。

但吳立委所為表面上標榜肩負「寧冒失明風險，也要看清食安黑洞」的神聖使命，實際上卻是利用每次質詢時，極盡醜化汙蔑食品產業之能事，因為只有這樣，才能一直打著捍衛「食安」的聖旗，將食品產業當作予求予取的取款機；現今政壇上的政治人物幾乎沒有人懂食品，沒有人懂食安，只要碰到食安相關議題，滿朝文武都只能看他表演，被他玩弄於股掌之間，端看行政院蘇院長在立法院答詢時對其敬畏有加的態度，就可知道吳立委早已在台灣的食安管理領域裡稱王稱帝了，未來即使不再擔任立委，吳氏食安王朝的資源也足夠自己和徒子徒孫及相關研究團隊享用不盡。

在食藥署追蹤追溯非追不可登錄系統上，目前上傳登錄包括餐飲業在內的食品產業廠家已超過45萬家，若每家從業人員平均以5－10人計算，總人數可達250－500萬人，當舉國食品產業人員皆不贊同《食安法》再度修法，民進黨政府若只聽從完全不懂食品卻被吹捧為「食安首席立委」吳焜裕的聖旨，堅持一定再嚴苛亂修食安法，又能如何「接地氣」、如何贏得大選呢？

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/