Mygopen》【假LINE】每天喝一杯大蒜水影片？醫：勿過量！部分人不適合

對於每天喝一杯大蒜水影片的觀點，醫師表示根據研究大蒜的確有部分的效用，但要看個人身體狀況，無論中西醫的觀點，只能做適量的輔助，部分患者很可能會導致症狀加劇，如果身體不舒服就一定要停下來。

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你 LINE 收到說「每天喝一杯大蒜水，看看會發生什麼」的內容農場影片，事實上醫師表示對於大蒜功效可能過於誇大，儘管部分學術研究確實有相關效果但並非謠言說的萬用，而且大蒜水千萬不可以取代現有正規治療，只能做適量的輔助，無論是中醫或是西醫的觀點，若過量的話部分患者很可能會導致症狀加劇，身體不舒服就一定要停下來。

每天喝一杯大蒜水的訊息

原始謠傳版本

每天喝一杯大蒜水，看看會發生什麼：https://youtu.be/XcJQNATG2tE



我們都知道大蒜對身體健康和免疫系統有益，但我們對大蒜太過習以為常，以至於我們都忽略了它獨一無二的驚人特性。你是否知道，大蒜除了能夠預防感冒以外的功效？你聽過大蒜水嗎？

大蒜水是眾多專家的最愛，專家總是告訴我們大蒜水對我們的外表和健康非常有益。但它真的那麼棒嗎？如果你每天喝，對你會有什麼影響呢？ 時間戳記： 你的腎臟會變健康 0:25 你的血脂會降低 1:08 你的血糖會得到控制 2:12 你的骨骼會更強壯 2:59 你的視力會改善 3:41 你的運動會更有效果 4:20 你的大腦會更有效的運作 5:08 你會減輕體重 6:11 會改善你的肌膚 7:08 使你的身體排毒 7:48 如何製作大蒜水 8:33 音樂Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com/ 大綱 大蒜既可以治療又可以防止銅綠假單胞菌病原菌的生長。這種病原體會填滿你的泌尿道壁，引起各種腎臟問題和感染。 - 大蒜對調節血脂非常有益。這代表了喝大蒜水有助於穩定血壓！

- 科威特大學理學院的一項研究指出，生大蒜可以漸漸地降低血糖

- 骨關節炎和關節疼痛是很常見的問題。如果你是其中一員，你一定要嘗試在日常飲食中加入大蒜水！

- 來自伊朗的科學家進行了一項研究，發現大蒜會降低眼壓

- RNT醫學院的一項研究顯示，經常食用大蒜的心臟病患者，他的運動能力會更強

- 攝取大蒜可以預防癡呆症，這是一類常見的腦部疾病，它會導致思維方式和記憶力障礙

- 法國研究人員發現，大蒜中的硫成分可以防止脂肪細胞擴張而引發的發炎！

- 如果你一直受粉刺的困擾，但無法找到能幫你徹底擺脫它的產品，可能大蒜水就是你的最佳選擇！

- 即使你的身體已經盡可能地遠離毒素，你仍然需要讓身體有規律的排毒。大蒜水是最佳幫手！

- 如果你想在日常飲食中加入大蒜水，你所需要做的，就是將有機蒜瓣切成小塊，然後加入水中。接著簡單地攪拌一下，你的大蒜水就可以飲用了！

謠言破解說明

對於每天喝一杯大蒜水影片的觀點，醫師表示根據研究大蒜的確有部分的效用，但要看個人身體狀況，無論中西醫的觀點，只能做適量的輔助，部分患者很可能會導致症狀加劇，如果身體不舒服就一定要停下來。

正確闢謠解釋

這裡 MyGoPen 實際詢問醫師，從西醫的角度來看，我們的確不能否認大蒜的部分功用，確實有相關研究但並非萬用，而且千萬不可以取代現有正規治療，有在吃血壓藥或固定用藥的民眾不能做停藥的動作。大蒜屬於刺激性的東西，有胃病的民眾也要多多留意。

以中醫的理論來說，治病分虛實寒熱，大蒜屬於辛熱的東西，虛寒性症狀的比較適合，但如果患者剛好是熱症的狀況，是非常不建議的，很可能相關症狀會加劇。

無論是中醫的熱症或西醫胃潰瘍的狀態，反而使用屬於辛辣的大蒜會有風險，可能會使病情惡化。正常人做保養食用是沒問題的，但只能做輔助而且要適量，如果身體有不適就一定要停下來。

另外根據康健雜誌的專題報導，大蒜裡的硫化物成分，能讓血小板在血管中流動得更滑順，不容易堆積在一起而形成血栓，因而不會阻礙血流造成心肌梗塞或中風，但如何吃到最多好處，還缺乏定論。但醫師以第一線臨床者的觀點來看，並沒有這種治百病的奇效而且內容有些過於誇大，甚至部分患者是不建議使用的！

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

資料來源：蘋果日報 - 吃大蒜有害的5種狀況 一定要知道！

資料來源：自由時報 - 《謠言終結站》多吃黑蒜治百病？ 太多恐上火！

資料來源：MyGoPen - 【假健康】蒜頭治高血壓、痛風、坐骨神經痛？醫生說太誇張了！

本文經授權轉載自Mygopen 【假LINE】每天喝一杯大蒜水影片？醫：勿過量！部分人不適合

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