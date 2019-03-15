Mygopen》【假圖片】性平經費原來是用來推廣同志情慾？照片被扭曲！

事實上這是惡意誤導的假圖片，原始來自蘋果日報2011年的舞台劇新聞報導，螢火蟲劇團的故事內容為軍中同志，並非謠言曲解的浪費稅金說法。

Mygopen

你 LINE 或臉書收到一張圖片，說「變態的政府」、「每天除了想戰爭，就是搞性變態」，還說「性平經費原來是用來推廣同志情慾」這樣的謠言圖。事實上這張假照片的原始來源是蘋果日報在 2011 年的舞台劇新聞報導，內容是軍中同志戀情的作品，圖片後製加上個人惡意曲解的文字，試圖誤導民眾。

性平經費推廣同志的假圖片

原始謠傳版本：

變態的政府......每天除了想戰爭，就是搞性變態！

性平經費原來是用來推廣同志情慾？誰允許辛苦繳納的稅金被這樣浪費？

在 LINE 主要收到的是這張圖片：

右下角還有蘋果日報的 LOGO，事實上圖片來自於多年前的新聞報導。

謠言破解說明：

事實上這是惡意誤導的假圖片，原始來自蘋果日報2011年的舞台劇新聞報導，螢火蟲劇團的故事內容為軍中同志，並非謠言曲解的浪費稅金說法。

正確闢謠解釋：

原始的圖片來自蘋果日報 2011 年的新聞報導，內容描述是螢火蟲劇團 1995 創團作品，在文化中心彩排的瓊瑤版同志愛情故事，故事內容為軍中同志戀情。

（新聞網頁截圖）

未經查證就散布謠言，最高可以開罰 3 萬元。

本文經授權轉載自Mygopen 【假圖片】性平經費原來是用來推廣同志情慾？照片被扭曲！

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