自由開講》柯市長的良心只出現在以色列嗎？

◎福爾豪斯

柯市長日前在以色列參觀完猶太人大屠殺紀念館時，痛斥希特勒計畫性地殺戮行為，並且也對遭屠殺的600萬猶太人感到悲痛與不捨，悲天憫人，充滿人性。不過剛回國的柯市長，才一下機卻又語出驚人，表示「到以色列觀光都會安排去看大屠殺紀念館，猶太人國際上最大的宣傳，還是希特勒時代600萬人遭屠殺的事情」。

從柯市長的語意中可以看出，他認為之所以會被安排去參訪紀念館，只是當地的觀光行程，而猶太人就是因為有600萬人遭到希特勒屠殺，才會被世界認識，因此也以色列方才會安排這樣的順訪行程。這樣的觀點既冷血又無情，難道柯市長所搭乘的班機，是某種人格轉換器？還是說柯市長的良心，只有離開了台灣才會出現？

柯市長跳針式的提出轉型正義三步驟，卻不關心受難人數的實際意義。（資料照）

縱觀這幾日柯市長參訪紀念館的相關發言，柯市長對於遭殺害的人數非常的在意，與馬英九前總統對228事件受難人數一直以來的看法南遠北轍。2012年馬前總統出席「公與義的堅持－二二八事件司法人員受難者紀念特展」時曾不以為然地表示，焦點不應該放在受難人數上；去年赴台北228紀念館參觀「二二八與我」特展時，更堅持「無論如何，人數不是關鍵」的觀點，今年參訪台北228紀念館時還說，國內轉型正義工作與228平反「已經早就做完了」。

不過轉型正義的重點，應在於真相的重建與釐清，受難人數的還原當然是轉型正義的重點所在。馬前總統縱使彎腰鞠躬、口稱道歉，但他卻毫不在意道歉對象到底有多少人，只是形式上把功課做完，這樣的態度著實令人髮指。

相較於此，柯市長參訪猶太人大屠殺紀念館的參訪心得，著重在受難人數的觀點，看似充滿著人性光輝，不過這樣的假象在回國後便原形畢露，原來這個數字在柯市長心中只是一種宣傳工具。而在柯市長心中，228的受難人數是否尚未達柯市長的宣傳標準呢？

回顧郝柏村在2012年在媒體投書所提出的觀點，郝認為三民版高中歷史教科書、台北228紀念碑關於228事件「死亡逾萬」、「死傷逾萬」的數據並不正確，復指出向政府申請補償死亡失蹤人數僅約千人。這樣的觀點當時遭二八受難者家屬痛批「冷血」、「沒有良心」、「睜眼說瞎話」。可惜的是，時隔7年，相關真相至今尚無法如實重現天日，而柯市長所關心的受難人數統計，看似也只停留在宣傳層面的意義。柯市長如此在意人數所產生的「效應」，是否是這次市長選舉只贏丁守中3,254票，或是北市議員補選陳思宇僅得9,689票，所造成的創傷症候群（PTSD）呢？

更令人無法理解的是，柯市長刻意選在228安排「一日雙城」的北高自行車活動，並表示他希望可以用較積極正面的方式，透過汗水和努力、以勇敢的態度面向困難，用這種新的方式來紀念228這樣的日子。不過這樣的話數，似乎只是讓人感覺，身為首都市長的柯文哲，究竟是在白忙？或只是想要轉移焦點？

柯市長在去年就婦聯會議題失言後，這半年不斷重申他所理解下的轉型正義三步驟，依序要按「解決當前問題」、「預防再發生」、「追究以前責任」的步驟進行，姑且不論這樣的設定與順序安排是否妥適，柯市長似乎也只是透過這樣的說詞來迴避問題的核心：身為首都市長，柯文哲可以協助參與哪一階段？

柯市長說要透過汗水和努力來紀念228，但柯市長的汗水與努力，是否可以揮灑在解決當前的問題上？最簡單的問題是，救國團的問題解決了嗎？劍潭青年活動中心，柯市長以一句「和平解決的方案」帶過，還是低價出租給救國團，不僅加深市府短收的租金，也讓救國團這個國民黨的附隨組織能夠繼續享受來自政府機關的優惠待遇。如果說這是柯市長心中「解決當前問題」的方式，後續的預防跟究責，柯市長有啟動或協助促轉會及黨產會繼續進行了嗎？

紀念228的方式有很多，但將毫無關聯的活動硬扯上228，不是想要消費這個日子，就是想要迴避自身對於這個日子的態度。柯市長跳針式的提出轉型正義三步驟，卻不關心受難人數的實際意義，也不講明身為首都市長能夠在這些步驟的參與計畫，更用毫不相關的活動來消費228紀念日，顯然是刻意迴避議題的操作手段。希望柯市長的良心，可以搭乘最近的一架班機，儘速從以色列飛回來吧！

（政治從業人員）

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