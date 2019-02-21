自由限時批》民調選總統？！

董森霖

2020總統大選尚未開打，但媒體卻已用民調「選總統」開打，令人瞠目結舌！

光這兩天的民調，就夠讓人傻眼！因為目前只有小英宣布競選總統連任，而國民黨的「太陽們」，亦只有朱立倫表態（連候選人都不是），柯文哲更表示6月才決定。但平面媒體和T台卻等不及了，搶在「中」字號媒體集團前，分別在這兩天公布民調，而且「答案」亦復想當然耳，就是小英「墊底！而韓國瑜和柯P都好棒棒，均名列前茅，彼此皆在「伯仲之間」，甚至韓還「超前」柯！

若干媒體如此操作「三腳督」（英、柯、韓），自有「機構機應」，實予人有「居心叵測」之感。截至目前，韓國瑜和他太太李佳芬（女兒韓冰），猶多次的一再嚴正否認，但特定的媒體集團，卻不放過，仍三不五時，就堵麥問「會不會？可能？選總統」，雖均遭婉轉否認，但名字天天上報，天天增網路聲量，使韓國瑜上新聞的總則數，突變成全台政治人物之冠，僅次於中共總書記的習大大！誠是一大諷刺！

簡言之，媒體只要將一般熟知的總統熱門人選，用「千人（上下）的樣本」，作一番「排列組合」，就可變成公眾討論的話題，這種「帶風向」的議題操作，自易產生影響，甚至還能「判生死」，那麼還「選」什麼，用民調當骰子擲就好了？！

今天的民調能如此神奇，乃歸功於網路的發達，自易被有心人及背後政商媒集團權謀操弄！又花費不多，只要善於精算，就能做出「民調」樣本，供人討論成熱門話題，如此周而復始，蠱惑人心至大，無形中便落入「假民意」的陷阱，使特定屬意人選，得以順水推舟，脫穎而出！

韓國瑜名字天天上報，天天增網路聲量，上新聞的總則數，突變成全台政治人物之冠，僅次於中共總書記的習大大！（本報資料照）

有趣的是，一般人普遍不太相信民調，但又常引用民調數字。可說對媒體是又愛又厭，既半信半疑，又討厭它是問題製造者。

至於民調能否顯現真正的民意，爭議性很高。像「沉默螺旋理論」，就認為當社會中存在的主流意見，易壓迫與主流意見不同者，若被迫表態，就會依附主流意見，或是選擇隱藏自己的意見，並保持沉默。

是以，主流意見往往是由少數人引領或營造而成，加以掌握傳播的主導權，便會越滾越大，變成最強勢的聲音。對照最近的民調，當第一份拋出「樣本」的樣板，第二份就易「雷同」，連數字都「大同小異」，接連傳播下去，就會「累積」各種類似的「樣本數」，逐漸達到「背後靈」所期望的效果，這就是最恐怖的地方！

再者，民調有股神奇的力量，有如劍出鞘，難攖其鋒。既可操作候選人的浮沈及聲望高低（且不具法律約束力，也無公權力）；有人說，民調的好數字勝過壞數字，壞數字打敗沒有數字。無怪被視為是最好用的「克敵制勝」工具！

例如中共謀併台灣日亟，一再要除去民進黨的大石頭，小英自是「首當其衝」乃眾所皆知。故而「以民主剋民主」，透過各種統戰手段來操弄民調，以擾亂人心，發現最為「經濟實惠」有效，且易造成「西瓜效應」，如果不斷用民調數字唱衰，就很難使當事人翻身，2018地方大選殷鑑不遠，不可不慎！

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/