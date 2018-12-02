自由廣場》盧秀燕還沒上任 已經不及格

◎ 李武賢

當選台中市長的盧秀燕表示，上任後會暫緩大山手線的執行，因為她認為「環繞整個台中市須耗費兩小時，現在南來北往只要五十分鐘」，所以不具效益。此話一出，立刻引起民眾質疑。

從環狀線的大眾運輸系統來看，重點是點到點能夠轉乘，不會有使用者沒事就坐著繞圈圈。而台中山手線的設立，最大目的就是要連結過去台中山線與海線各自兩條獨立的鐵路，以東西向軌道運輸增加山、海間的交通流量。若按照盧秀燕的邏輯，東京山手線坐一圈也需要一個小時，難道日本人會因此嫌棄山手線曠日廢時嗎？

更甚者，不只林佳龍，其實當初胡志強也繼林佳龍之後，提過類似的「環城鐵路山海線」。兩任市長都認為有施行的必要，盧秀燕卻逕自否決，選前口口聲聲說好的建設會延續，亦未曾反對過大台中山手線這個已納入前瞻計畫進行中的建設，選後才一路大轉彎，說停就停。說到底，這位新科市長不過就是在「政治清算」。瞄準著林佳龍的重點政績，趕盡殺絕，樹立個人權威。

軌道運輸需要長遠的擘畫，而大山手線涵蓋的東西向軌道和鐵路高架化、雙軌化，目的是要連結縣區與市區、配合都市更新計畫使城鄉均衡發展。這不單單是通勤問題，停止了山手線，也就是停止了台中市規劃好的發展走向。

盧秀燕選前操弄各種負面選戰，選後還在用話術欺瞞民眾，包含空氣污染，選前講最大聲，選後隻字未提，反倒被發現，台中近期空氣好到不行，林佳龍的功勞馬上被看見，直接打破盧秀燕一手煽風點火的空污謠言。光從選後這週來看，她未來執政，必是充滿歧路。

（作者為台中市民，退休人士）

◎ 蔡木章

甫當選台中市長的盧秀燕女士，還沒上任，就迫不及待地要將林佳龍任內所推行的重大政策化為烏有，其中之最就是縮短海山線城鄉差距、具指標意義的鐵路山手線政見。

大台中地區山海線計畫，是蘇嘉全競選台中市長時，於日南慈德宮對選民的承諾，林佳龍市長積極規劃，並成功爭取到交通部的前瞻計畫預算；分為第一階段（大甲─追分、大慶─烏日）與第二階段彩虹線（大甲─后里），對於縮短城鄉差距，具有關鍵性的意義。

就在外界嚴厲批判拿不出具體政見、毫無城市治理願景可言，僅空泛地提出抗空污、花博免費、富市三等口號的盧秀燕，一如意料，在其當選之後第三天，隨即於接受媒體專訪時批判林佳龍的山手線是燒錢的政策、經濟效益低，並聲稱「我不會做」，簡直把人民裝肖維。雖事後改口稱不是不做，是因非當務之急。何謂當務之急？那請問什麼才是當務之急？失信於民，人民會再給妳四年嗎？

由此案不僅看出兩位政治人物的格局、心胸，更讓國人見識到政客選後只會論功行賞、喬人事的醜陋嘴臉，對於人民最關心的民生及如何改善城鄉差距的重大問題則嗤之以鼻。

（作者為台中市民，醫院營養專員）

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