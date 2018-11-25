自由廣場》去了鳥籠 來了人龍

◎ 韋幄

九合一大選已經落幕，樂見鳥籠公投法修正之後，這次選舉綁了十個公投案同步進行，明明這是落實民意的好事，但是也因為公投讓九合一選舉各投開票所大排長龍，也因此有選民不耐等候撕毀選票，亦有長者在投票過程中身體不適而往生。

以筆者戶籍所在地宜蘭市為例，選民光選票就有宜蘭縣長、宜蘭市長、宜蘭縣議員、宜蘭市民代表、里長等五張選票，如果再加上十張公投票，那就要圈選十五張票。加上「公投法」修法三讀通過後，下修了公投投票年齡，從原先的二十歲降至十八歲就有公投權，投票選民變多，讓許多選民為了投票要等候很久，甚至要排超過一小時，難怪許多選民排隊排到不耐煩。如果選民是體弱力衰的年長者，有可能因此放棄投票，或只投縣市首長或民代，而不領公投票，這都是浪費社會資源。若有選民趕在下午四點前排到投票隊伍，光等前面的選民圈選完，又要耗費許多寶貴時間。況且，這十張白色公投票分別要分成三張、三張、四張投入三個投票箱中，也容易發生誤投情形，造成選務工作計票、唱票時間延遲。

加上很多公投題目文字敘述長，以愛家公投為例：「你是否同意在國民教育階段內（國中及國小），教育部及各級學校不應對學生實施性別平等教育法施行細則所定之同志教育？」當選民要對此圈選同意或不同意的同時，如果沒看清楚「不應」兩個字，很可能因此投錯票。筆者也是投票前先研究公投懶人包，才能很快圈選出多張公投票。也有長者帶小抄去圈票處看，才能順利圈對符合自己意志的公投票選項。

這次公投就像是一場耗費高達十五億元的民意調查，除了第十六案「以核養綠」有法律效力外，其餘九項公投提案的結果就是供政府參考之用。公投鳥籠是破了，卻造成大選大排人龍。若因此影響大選投票率，反而間接傷害了民主。有了這次大選綁十公投慘痛經驗，中選會何不考慮讓公投換個方式，像是柯文哲市長提出的自然人憑證投公投票，或是類似電子投票、線上投票的形式，以減少大選綁公投的財物、人力、時間成本，這才不會辜負當初「公投法」修法的美意。

（作者為國小教師）