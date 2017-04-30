自由廣場》戇人-寫給禁食中的兄弟姊妹

◎ 曹心邦

人民作主教育基金會的志工，來自全國各地，自動自發地付出心力，付出時間，付出金錢，無怨無悔。行走在台灣的土地上，終極的目標就是：人民作主。

是的，人民要學會作國家的主人，不要奢求大有為的政府，有意見就勇於表達，並徵求最大的共識。這也是民主的真諦，曾經擔任瑞士蘇黎世大學法學教授的安德魯斯‧奧爾明言：那些要求民主的人必須去爭取，權利並不是天上掉下來的。人民有權決定自己要什麼，他們非常清楚自己要什麼。政府需要指引，而人民其實是不需要的。

當然也出現了不同的聲音，夏珍女士說：打破鳥籠公投，至於之後是否事事公投、大小案都公投，當然也不在關心之列，照民主的理性原則，民眾會不會非理性到選擇鳥事公投？

這個說法，其實奧爾早已明言：民主並不一定高效。民主是花時間的，花錢的，甚至不容易獲得政府的支持。但最終它體現了人民要什麼。沒有更好的辦法。民主是關於做決定，而人民決定他們要什麼權利或者放棄什麼權利。民主是對抗很多問題的最好途徑，如腐敗，如官僚，又如黑幫組織。要明白，「少數服從多數」是民主的關鍵。

現在，人民作主教育基金會秉持一貫的理念，敦促台灣政府落實選舉承諾：補正公投法！為此，早已在台灣各地行踏一○五場次，並明白宣揚理念，希望能開啟民智，期許所有的台灣國民，都能當自己國家的主人。我們堂堂皇皇，理念如此，心意如此，一直沒有改變。

人民作主，才能真正解決紛爭，無論是否認同我們的理念，至少我們提出了我們的想法。從四月二十六日至五月十一日，我們的行動，不是要脅迫任何人、任何政黨，而是要將人民作主的理念更清楚地呈現，並交由台灣人民來作主，來解決問題。

我們是一群戇人，不做暴力抗爭，不大聲喧嘩，安安靜靜走在台灣各地，發著傳單，儘量讓更多人能明白人民作主的重要性。這，是國民的基本權益，也是每一個國人都該有所認知的。

期許每一個台灣國民，都能充分理解人民作主的重要性。

於是，我們禁食靜坐，為你，為台灣。

（作者為中學教師，苗栗縣民）