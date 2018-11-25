自由廣場》中央拖累地方

◎ 莊勝榮

九合一選舉民進黨大輸，這也許是多數人所預料，但萬萬沒有想到輸那麼慘。一個跟高雄沒有淵源的人，短短幾個月可以贏得市長寶座，難道是他厲害嗎？完全是拜中央執政失敗之賜，就像天上掉下來的禮物。執政的台中市也丟掉江山，難道是地方執政不佳，或對手很強？通通不是，也是中央執政不佳的直接反應。

這些話在中央要員聽來，尤其總統，絕對不是滋味，也不會承認，百分之百反駁說，這是地方選舉跟中央無關。別忘了，台灣很小，中央跟地方差距有限，就算美歐國家土地再大，人口再多，中央執政優劣，會直接反應在地方選舉上，這種基本選舉ABC如果不懂，還要硬拗，真的可以包起來了。

早在一年前，我們就討論過，改革是美麗的詞藻，但要有先後順序，不能五箭齊發。誰聽到聲音了？沒有。一例一休照搞，同性婚照樣提，年改照樣做。要是聰明有智慧的領導人，在第一任只做黨產改革及司改就足夠了，其他選舉性第二任才處理，相信不會有今天這樣難看的局面。我們絕非事後孔明，因為五箭齊發，隨便問五個人就好，五個都認為操之過急，沒有人這樣執政，也沒有人這樣在改革的。這樣的改革，未蒙其利，先受其害，將來會影響改革的動能。

任何國家的領導人共同通病，包括現在的美國、中國，都有剛愎自用，自以為是，唯我獨尊，忠言逆耳的通病。歷史上打天下時，沒有這些毛病，比較矚目的是劉邦，因為他出身草莽，沒什麼學識，加上悟性強，所以聽陳平、張良、蕭何等人的建議，算是忠言不逆耳的特例，值得領導人省思。改革不容易，要改領導人的思維及性格更難，只有放空歸零思考才有未來，聽八方意見才有前途，否則，將來仍會重蹈覆轍，一敗塗地。忠言逆耳，誰聽到了？

（作者為律師）

◎ 陳振

九合一大選，民進黨慘敗，中央執政成績不彰是關鍵。

筆者一些朋友說，小英沒有把握機會，大幅度改革，以致效率不彰，速度太慢，又缺乏魄力，讓地方政府都蒙受其害。例如年改，與反年改溝通那麼多次，有用嗎？既然大部分民眾選你，就放膽去做就好了，還拖拖拉拉，讓反年改者一直胡鬧，搞甚麼名堂？黨產問題也是一樣，討了一整年還沒有下文，還讓對方討價還價。

如果小英在年改之後，能承諾將節省部分給予勞工，以縮小彼此差距，就不會有今日的慘敗。小英卻甚麼都沒做，以致讓被年改的老軍公教心懷痛恨，一般勞工也沒有得到甚麼優惠，自然也不會感激，反而認為改革幅度過小且過慢，一樣痛恨小英政府，是今日慘敗主因。否則國民黨各縣市的候選人都那麼爛，為何還能勝選？

促轉會所用的人也有問題，怎麼會用張╳欽那樣的人？如今促轉會又完成哪些有意義的事？獨裁者銅像為何仍然到處都是？

小英應該辭去黨主席，讓蘇貞昌繼任，二○二○總統應該由賴清德出馬，才有機會反敗為勝。

（作者為教師）