自由廣場》我們是不是下手太重了？

高雄市民爆量google九二共識的解讀

◎ 蔡侑洋

選後這幾天，不難在網路、身旁發現有群人得了「選後焦慮症」，有趣的是，這些焦慮的人並不是這次最挫敗的民進黨支持者們，反而是想給民進黨「教訓」卻發現走了回頭路的民主捍衛者們，其中大多數的聲音像是：

「蔡政府真的有差到我們需要把兩年前棄如敝屣的國民黨拱上位嗎？」

或者更直白的「我們是不是下手太重了？」這樣的想法。

許多朋友回去找了二○一六蔡政府上台的政見「國防外交、年金改革、美日交流」等，發現即使溫和的改革路線造成了如今兩面不討好的局面，但仍不可否認這是一個勇於做事的政府；因此當想教訓民進黨的人民發現擁中親共、撒幣換選票的政治人物上台時，也不禁感慨是不是為了出一口氣而走了回頭路。

Google搜尋紀錄顯示，在選完四十八小時內，高雄市民搜尋「九二共識」的人來到了高峰，「韓流」帶動的，不僅是國民黨這幾年被壓抑的鐵票們，也帶動了一部分不問政見、甚至不瞭解何謂九二共識，直到選後才驚覺原來要擁抱陸客而錯愕的選民，而這樣的結果，反而對這些人才是傷害最大的。

別忘了，一直以來台灣都是藍大於綠的政治版圖，民進黨以為擁有了過半的民意而疏於傾聽，就像當年喊著「國民黨不倒，台灣不會好」的我們以為能夠情緒性投票一樣，這樣的結果，成了現在綠民自嘲、中間選民錯愕、親中者得意的局面。

從選舉結果分析來看，柯文哲並沒有推倒藍綠高牆，綠牆垮了，藍牆可還非常堅固。

我們真的有這樣的本錢嗎？

比起紊亂但持續共同改進的公投，難道我們更希望回到沒辦法公投的時代嗎？

如果還有下一次的投票，希望所有台灣人記得我們是如何一路走到這裡來。

無論如何，這次的選舉對民進黨是個教訓，對於捍衛民主價值的我們更應牢記。

（作者任職金融業，嘉義縣民）

高雄人已經跟英國人平起平坐

◎ 李道勇

PTT日前居然出現一版「高雄人，為什麼要google九二共識？」答案諸如：陳其邁、韓國瑜辯論的時候，韓總就公開宣傳，九二共識是致富的關鍵，發大財的密碼。九二共識通關咒語，可以讓你變得年輕又有錢，有了提款卡密碼，為什麼不google一下？一想到要發大財了，就情不自禁先查一下、先演練一下；要發大財，先做好功課有何不對？當然要先找好地方卡位，也許多喊幾遍「九二共識」就變首富，當然要查！

就跟當年英國脫歐後很多英國人才開始google歐盟一樣啊！之前笑人家公投完才搜尋，現在我們也不遑多讓呢！跟英國人平起平坐了，哭著也要說驕傲。

九合一大選及公投後，韓總就宣告高雄市要成立兩岸工作小組了，高雄暌違廿年，終於成功申裝九二共識，眼見高雄就要發大財；「貨出去，人進來」；高雄即將成為支那後花園；厲害了，我的中國高雄！

（作者為城南文史工作室負責人，台北市民）

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