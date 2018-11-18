自由廣場》中國不敢做的，TVBS做到了！

◎ 陳冠甫

美國在台協會主席莫健月初接受《ＴＶＢＳ》和《上報》專訪時，憂心表示，「有外在勢力改變輿論風向、散播不實資訊，而這很危險。」然而該專訪影片及相關新聞在ＴＶＢＳ電視台官網，僅上架一日就「異常」的遭ＴＶＢＳ自行刪除，至十七日晚間九點仍未見恢復。

有趣的是，美國在台協會十六日也在臉書粉絲團放上ＴＶＢＳ該則新聞連結，更表示「歡迎民眾至ＡＩＴ臉書觀看被ＴＶＢＳ電視台刪除的訪問片段。」似乎是刻意諷刺下架行為，本身就是「打臉」電視台受到外來勢力操弄的最好證據。

對台灣而言，乃至全球多個民主國家，都有遭受外來勢力介入國內民主的情形。

而這個外來勢力的矛頭多指向中國，無論是「銳實力」的輸出或直接干預他國政策和內政，都讓其他民主國家忍無可忍。

這類的干預需要透過媒體傳播特定訴求，通常是「親中」、「兩岸統一」的概念，進而讓觀眾產生認同感。近來台灣常見的情形，大致分為兩種，一種是假新聞的攻擊，擾亂社會輿論，透過特定媒體自產自銷轉發新聞做報導，由上至下從新聞節目到政論節目做串聯，建立假象。另一種仍是透過特定媒體「高占比」的連發新聞，捧紅特定人選，如同中國央視上看到的「洗腦」節目，這些都違反新聞倫理，踩到平衡報導、新聞中立的紅線。

隨之而來的是，這些特定媒體會「自省自糾」的設下內部紅線，排除不符合「中國立場」的新聞片段。如同先前大愛台「智子之心」戲劇下架一樣，出於特別考量而做出向中國低頭的選擇。

但這次莫健專訪下架的背後，並不是如此簡單。除了莫健代表美國在台協會，名為「主席」實為「大使」（AIT官網新聞稿用語為「美國在台協會主席莫健大使」），連中國都不敢直接封鎖美國駐中國大使館的網路貼文，現在中國不敢做的，台灣ＴＶＢＳ做到了！

電視台竟然直接下架專訪，這可能是有人揣摩上意而做出的決定。他沒想到的是，這不只是傷害台灣的民主和新聞自由，更是引發國際媒體對於台灣的不同看法，可想而知，明年國際組織的新聞自由評比可能會下降。

對台美關係來說，這是個嚴重的訊號。中國對台灣媒體、網路等無煙硝的侵略已經開始。在特定媒體淪為中國在台的傳聲筒後，在台灣造成的混亂和對立只會更加嚴重。統一的集結號角已經響起，未來的台灣民主勢必備受考驗，政府和人民都有義務在生活上做出選擇，繼續守護民主、捍衛自由台灣。

（作者就讀台北大學法律研究所，台北市民）