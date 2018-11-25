自由廣場》堅持理念 雖敗猶榮

◎ 陳儀深

十一月十八日是選前最後一個星期日，作為一個台北市民、台灣國民，怎能每天看著「韓流」新聞唉聲嘆氣？我們對自己的「首都市長」選戰難道不能do something？於是告訴家人、鄰居應該去大巨蛋周邊參加姚文智的牽手（圍繞、催生東區大公園）活動，我自己亦勉強結束一篇研討會的論文趕去參加。現場看到光復南北路、市民大道、基隆路的人龍頗感欣慰，除了姚文智、鄭麗君的車隊與熟人互相擊掌鼓勵，連我在現場也幾度有陌生人過來問候：「您是○○○教授嗎？您的文章我們都有認真讀。」簡言之，這就是綠營集結「歸隊」的場子。當天晚上在市府前的演講會，姚文智公開宣布辭去立委職務。

接著預告十一月二十一日星期三晚上在圓山捷運站的造勢晚會，這應該是方便西區、北區民眾參加的地緣選擇。由於牽手活動的氣勢感染，手機照片、網路傳播的效果，捷運站周邊都被群眾塞滿了，這個晚上的重頭戲，應是蔡英文總統到場講話。由於選戰開打以來瀰漫著（對手散播加上綠營基層不滿中央）棄姚保柯的謠言，此時蔡總統第六度來到姚的場子，公開說民進黨不分基層高層、一致支持最有準備的姚文智當選台北市長，呼籲選民給姚太太和姚媽媽溫暖；不過，蔡總統開始講話就有人高喊洪耀福下台而引起一些騷動，可見綠營內部的一些猜疑和矛盾未解。

十一月二十四日選前之夜，儘管不像高雄市捉對廝殺的拚場（據說陳其邁那邊有二十萬人左右），但是三、四萬人已經足以塞爆台北市政府周邊空間，演講者卓榮泰、葉菊蘭都富有群眾魅力，主辦單位安排感謝志工團、姚姚姊妹會、各區後援會的橋段，加上各民進黨提名的市議員候選人一一被唱名上台，顯示這是一個作戰團隊。除了總統、行政院長的最後壓軸，中間最有意義的是姚文智的「師父」謝長廷終於現身講話，內容提醒大家昔日冒著生命危險進去南非武官官邸與槍擊要犯談判的是他、不是侯友宜，高雄愛河整治以及駁二特區等政績，都有姚文智的功勞，謝長廷駐日這段時間，遭遇大阪水災、中國製的假消息與網路霸凌，都可以扣合今日全台的選戰議題。

這次選舉的特徵之一是，中國因素以巧妙的方式進來干預，而姚文智直接訴求國家首都、台灣台北、當選之後不讓五星旗在台北市橫行，勇氣可嘉，但是縣市首長的選舉勝敗有其內在邏輯，以姚堅持理念的選舉方式而能拿到這樣的票數，雖敗猶榮。

（作者為中研院近史所副研究員）