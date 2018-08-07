社論》台大學生果然比遴委會的教授們優秀

台大校長遴選案出現嚴重問題，引發極大爭議。眾人關注的遴選委員會日前發表聲明，宣稱遴選過程「無明顯重大瑕疵，適法有據」，要教育部儘速聘任新校長。遴委會這一舉動，未能負責任地回應外界諸多質疑，打臉了試圖以「有溫度的溝通」化解的教育部長葉俊榮，也激起更多爭議，台大學生代表的反應與批判特別鏗鏘有力。遴委會如此舉動，只是再度證明這個高教學府的特色：整體而言，台大學生果然比教授優秀。

說台大學生優秀，是相較於前校長陳維昭召集的遴委會。對照之下，雙方明白事理與說服公眾的力道，呈現極大差距，只要讀過各自發表的聲明，水準高下立判。

先看遴委會的聲明。該會這次說，候選人管中閔選校長未揭露擔任台灣大哥大獨董的事實，「並不影響遴選結果」。這一說詞，比遴委會一月底所稱，當事人未誠實申報，「對遴選結果有無影響，非本會所能推論，亦難認定會有影響」，更為惡質。它變本加厲，把諸多問題「一概掃到地毯下面」，聲稱本案爭議的關鍵，即管中閔未誠實揭露，涉及校方核准前「偷跑」兼職，遴選委員台哥大副董蔡明興未做迴避，以致「蔡董選管董」的荒謬現象，都不影響遴選結果。尤有甚者，遴委會既未正式開會，也無公開會議紀錄，卻宣稱多數委員同意，不但拿自己的公信力開玩笑，也輕侮了社會公眾辯是非的判斷力。

相形之下，學生的反應及批判，剴切而直指問題核心，擲地有聲。從先後發表聲明的學代會部分成員、研究生協會、文學院學生會、台大工會及個別學生意見領袖的發言，他們不僅在意候選人事前公開揭露、利益迴避等基本誠信原則與常理，更強調程序正義，批評遴委會遲未處理過程中諸多爭議，兩次校務會議也出現曲解議事程序、剝奪代表發言等情事，校方相關人員的脫序言行，已造成校園不安。學生們期待，新校長理應透過合法、正當程序選出，並經此過程重建民主、且負責的面對公共事務態度，讓台大成為所有師生的校園。

其中，學代會十多位學生署名發表的聲明，特別值得關注。聲明不但指出這次校長遴選欠缺學生的聲音，凸顯的也不僅是程序的許多瑕疵，更反映了台大既得利益者與既有結構穩固的校園，以及校方拉幫結派，卻不願確實面對爭議的態度。台大遭少數掌權者把持，是長年存在的事實，只因這次遴選校長過程極度違背常識與常理，所選出的管中閔言行明顯失格，從遴委會、校務會議到行政單位，處置表現得自大無理顢頇，才引發軒然大波。這個高教龍頭的學術地位下落，其來有自。

不過，在不甚理想的現狀中，優秀的學生仍是台大校園清新可期待的改變力量泉源。從統計數字看，台大多年來是最多年輕學子的第一志願，自然匯集最多可造之材。從遴選爭議看，學生出自真誠關愛台大的針砭建言，顯然遠較遴委會等「大人」的發言得體而有力。從事件本質看，不知奉行誠信、自律、公開的教授及學校當局，假學術自主、校園自治為其把持校務的口實，只是為台大帶來醜惡和傷害；所幸仍有眾多學生與若干教授聯手，認真維繫公義的努力和聲音於杜鵑花城，也使得「敦品勵學愛國愛人」八字校訓為首的「敦品」，仍得以存續於台大校園。

台大校長遴選案經此折騰，葉俊榮部長該怎麼做，已再清楚不過了。十天前，財團法人黃昆輝教授教育基金會發表高等教育民調，對大學選出的校長人選如有適法性疑義時，六十九．五％公眾強調教育部應監督審核，再決定是否聘任，僅一成四認為政府應「照單全收」。台灣社會的常民從常識、常理出發，所表達的公意如此明顯，民意走向極其明白；相較於「有溫度的溝通」慘遭打臉，「第三條路」有如對牛彈琴，教育部對台大校長案如不能斷然處理，人民對主政者還能有什麼期待？