社論》管中閔應知所進退

台灣大學本週六將舉行校務會議，討論備受爭議的校長遴選案。這一遴選案，程序出現明顯缺失，更糟的是，事後不論遴選委員會或台大校方，對爭議與危機處理不當，不僅未能就問題癥結妥善說明，還強詞辯解，急求落幕而回應不合常識常理，以致爭議更大。同樣地，當事人管中閔至今未做公開而負責任的說明；且隨著更多事例被舉發，其涉嫌違法亂紀明顯而嚴重。台大是高等教育機構龍頭，若讓校長人選在程序缺失，甚至違法亂紀的情況下蒙混過關，不僅台大蒙羞，且鬧成國際學術笑話。

管中閔所面對的質疑至少有三項。最基本的，管中閔違反事前公開揭露與利益迴避原則︰他兼任台灣大哥大獨立董事，卻未明示於遴選過程資訊。這一違失，又因台哥大副董事長蔡明興擔任遴選委員而演變成利害衝突。如此這般，遴選會出現「蔡董選管董」，淪為台哥大的董事互選會。離譜的是，遴選會事後宣稱當事人不揭露、不迴避，對遴選結果有無影響，「非本會所能推論，亦難認定會有影響」，進而確認「當選資格並無疑義」。

另一論文抄襲的質疑同樣具體。他掛名發表的論文與學生碩士論文，經比對出現二十多處相同文字及圖表，當事人不做解釋，台大學術倫理委員會也不追究是管教授抄別人、還是別人抄管教授，卻以「研討會不是正式論文」為由拒絕立案調查，各方為之譁然。按此獨特標準，非正式論文抄襲無妨，今後學生交報告、教授參與研討會、投書報章都比照辦理，台大必成「天下文章一大抄」的智財權法外樂園。諷刺的是，台大前校長楊泮池去年才因牽涉論文造假案而不續任；雙重標準，一至於此。

管中閔新近被指的違法兼職，爭議更大。在台哥大的兼職中，根據公開資訊，管中閔未獲台大同意之前，就以獨董身分到台哥大開會；亦即「先上任，後補程序」。有如實際調查的台大法學教授劉靜怡所質疑，「如果這不是偷跑，什麼才是偷跑」？

另一樁兼職爭議尤其大條，管中閔經舉發，長期赴中國廈門大學等三所大學兼職，涉及違反「公務員不得赴中國兼職」的相關法規。按行之有年的法令規定，公務員與公立大學教授不得到中國的大學任教，專任或兼職都不准；即使馬英九政府，也曾三令五申，要求各大學「不得同意教授前往中國兼職」。從而，近年曾先後任職中研院、台大，且在馬政府當大官的管中閔，如何名列中國廈大等師資陣容？且所涉及違法的狀態持續中。

就台大校長遴選爭議，教育部長潘文忠日前強調：「如果學術倫理沒有釐清，台灣的學術發展還有機會嗎？」事實上，本案所牽涉的，何止學術倫理與學術發展，也攸關違法亂紀，甚至國安問題。如果長年在中國違法兼職的教授擔任台大校長，有台大當灘頭堡，對岸不必推出對付台灣的三十一項措施，也能遂行其磁吸的新戰術。

從而，教育部不但不能在爭議調查釐清之前，草率核定人選；還須進一步確實追究台大、中研院，是否有管理監督不實的責任。已介入調查的監察院，針對本案顯非無的放矢、惡意爆料的具體質疑，同樣應查明其中是否違法亂紀，向公眾做明白而負責任的交代。必須強調，有些人拿出「大學自主」阻止教育部對本案最終裁決。然而，本案所牽涉的事前公開揭露、利益迴避、論文抄襲、違法兼職，其基本而嚴重的屬性，加上台大校長人事的嚴肅性，都不容拿「大學自主」當遮羞布，阻卻教育部對這一動見觀瞻的學術機構人事案做適法監督處理。

至於當事人，事已至此，神隱、保持緘默，還沒當上校長，台大形象已嚴重受創，且醞釀往後更大的爭議。事前公開揭露與利益迴避，是公民社會實務慣例；論文清楚引據而不抄襲，是學術基本倫理；遵守法令更是國民起碼義務。如今這些為人處事的基本要項盡遭質疑，當事人應知所進退、主動婉謝，留下漂亮身影。