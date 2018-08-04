社論》正常國家是一種公民責任

又有台灣藝人在中國被迫政治表態，為了洗刷台獨藝人的標籤，宋芸樺聲明道歉「我是中國人，台灣是我的家鄉，中國是我的祖國」。這種戲碼，每隔一陣子就會上演，中國民族主義者也許很爽，但台灣不論藍綠大多感到受傷。或許，北京對台灣政府的一中勒索，有人覺得是事不關己的政治，但屢屢發生台灣藝人被糟蹋的例子，則使更多人心生切膚之痛，隱約感受到自己的生活領域遭到侵犯：我的娛樂、消費被政治汙染了。當然，這一點，不講民主自由人權的中國，是完全體會不到的。

台灣藝人在中國被迫政治表態，甚至極少數台灣藝人在中國以舉報台獨為業，大家都知道那是基於生計考量的「另類表演」。至於他們的內心，是否因此而更加痛恨專制中國，且更加珍惜故鄉的文明社會，殊堪玩味。至少，有一個這種負面教材的人，就無法忘懷台灣的全民健保。跟思想、學術、新聞、言論等一樣，表演也需要自由，一旦表演事業上面有個政治幽靈，那就跟藝工大隊沒有太大差別了。假使走上這個舞台，此後觀眾主要就剩下政治的熱心份子，真正欣賞表演的人，恐怕會敬而遠之。台灣是自由市場，珍惜專業本色的台灣藝人，一定能夠看透這種利害關係。

日前，北京以東奧台灣正名公投為由，主導決議停辦台中東亞青運，毫不避諱以政治干預體育。但有國手直言，「比起正名卻冒著不能比賽的風險，我寧願維持現狀，以中華隊、中華台北、Chinese Taipei之名在國際舞台上拚搏」，「我也是土生土長的台灣人，當然希望有一天能以台灣之名出去比賽」，但「這是政治人物該去努力的，並不是運動員能夠改變的」。如果國手、藝人都這樣想，對於中國霸凌逆來順受，然後把責任推給政治人物，其實正中北京下懷。因為，台灣的國家正常化，本來是所有台灣公民的責任，如今卻讓中國得以縮小打擊面，台灣成為正常國家難度更高。

被舉報為台獨藝人，頂著中華台北出賽，都是中國霸凌台灣的結果。真正的起因，不是台灣追求正常化，而是中國要併吞台灣。所以，台獨被汙名化、台灣被中華台北框限，不能跟北京同一鼻孔出氣，把維持獨立現狀的政府當作始作俑者，那種荒謬邏輯推論至極就是台灣納入中國版圖。也因此，中國愈是霸凌台灣，台灣愈是要以追求正常化來擺脫厄運。由於上述中國的歪理成風，台灣歷屆政府似乎也將追求正常國家視為改變現狀、製造麻煩。或許是，阿扁執政期間，曾經因此承受中美兩面壓力，以致兩年多來小英政府幾乎不離「維持現狀」一步。

然而，維持現狀，絕非一成不變，至少中國就一直在改變台海現狀，美國方面也多次予以挑明批評。所謂的「維持現狀」，用意在於讓北京師出無名，無法轉手美國施壓台灣。而今，中美的戰略關係，從合作夥伴轉為競爭對手，南海爭鋒與貿易戰即為明證。在這種情況下，中國卻一再以行動改變現狀，台灣當然要與美國密切合作，善用川普的印太戰略機遇，在為區域安全克盡責任的同時，將台灣穩健推向更正常的國家境地。當主流民意對台灣認同持續上升之際，政治人物尤其是執政者皆應全力以赴，唯有國家往正常化不斷挺進，台灣的人才包括藝人、國手才能有尊嚴地在國際上發揮長才，展現台灣的軟實力。

除此之外，必須確保台灣的產業經濟成長繁榮，讓各種學有專精、擁有一技之長的公民，當然包括藝人、國手，不致只能離鄉背井，或者僅有少數機會，而無暇顧及自己與國家的尊嚴。看到子弟不得不出外辛苦打拚，寄人籬下卻又遭到當地勢力欺凌，最感心酸的應該是一家之長。周子瑜事件，蔡總統強調：「只要我當總統一天，我會努力，沒有人需要為他的認同而道歉。」宋芸樺事件，蔡總統回應：「我們最喜歡的國家就是台灣。」現在，中國夢成為台灣的噩夢，無非是中國經濟快速成長的外溢效果。蔡總統要為台灣人民構築台灣夢，遠離中國噩夢，也需要產業經濟的托盤，自是不在話下。