社論》貿易戰中國何以屈居下風？

川普政府擬對原本有意加徵十％關稅的二千億美元中國進口商品提高到二十五％，此舉顯然是以戰逼和的策略，意圖逼迫中國坐上談判桌，承諾更多的讓步，但是以川普不可測且強悍的行事風格，一旦所求未遂，仍可能照章實施，引爆更大的貿易戰火。相形之下，中國則宣稱擬對六百億美元進口商品加徵五％至二十五％關稅，報復規模嚴重不對稱之外，其回應言詞亦未見激情叫罵，似乎反映中國在美中貿易戰的舉棋不定，及內部權力鬥爭的隱憂。

美國與歐盟、日本等重要貿易夥伴的紛爭漸趨和緩，但美中的對抗形勢卻步步升高，似有一發不可收拾的跡象。值得觀察的是，這場貿易戰本質上既是國家資本主義與自由市場的較勁，亦是全球第一大經濟體與第二大經濟體的拚搏，而不論哪一層面的爭鬥，中國目前皆落居下風，對美方的攻勢顯得無力招架。尤其，中國改革開放四十年的成就，普受舉世稱譽，就像上世紀九十年代的日本一樣，外界咸認將超越美國，成為全球最大經濟體，振興中華，洗刷百年恥辱的中國夢，眼看即將逐夢踏實；殊料，川普出招重擊，立馬將這個具有中國特色，在國家扶植的溫室裡培育出來的鮮艷花朵，禁不起外在強風暴雨吹襲的脆弱性暴露無遺。

事實上，中國的產業發展乃是在中國政府以大量補貼、政策優惠，強迫技轉，高門檻的市場准入等手段，阻絕外來競爭，且放任企業對先進經濟體仿冒與盜竊智財權，所營造的不公平、不對稱環境下滋長茁壯。此種不公平遊戲規模，不僅適用於傳產代工的製造業，在高科技與創新產業的發展上亦如法炮製，建立更嚴苛的阻絕措施，使得臉書、谷哥、亞馬遜等全球最大的社群網站、搜尋引擎、電商無法進入中國市場，由此培養出阿里巴巴、騰訊、百度等中國的本土企業，緊追美方一流企業的規模與步調。而中國的山寨型產業發展模式在傳產業嚐到甜頭後，仍意圖在高科技產業的發展上重施故技，加上十三億人口的市場紅利，「二○二五中國製造」正在走上山寨經濟的老路。

這種建立在偷竊智財權，強迫技轉等不當手段下的產業，缺乏核心關鍵技術的支撐，所謂打造高科技產業，自然只是一種假象，一旦面臨美國禁售高端晶片的制裁，便會發生中興陷入停產困境的案例，因此表面風光卻虛有其表的中國經濟何來對抗美國貿易攻勢的底子？再者，美中貿易交手之際，美方正處於經濟形勢大好的頂峰，美國商務部長羅斯明言，貿易戰對美國而言就像減肥，過程是痛苦的，但結果卻是甜美的；反觀中國目前正處於瀕臨爆發債務危機的邊緣，人民幣的劇貶可能導致資金外流，去槓桿、去泡沫面臨種種的轉型凶險，所謂「明斯基時刻」即將到來，顯然不是危言聳聽，因此失去了與美國抗衡的實力。如此殘酷的真相，不僅有良知的公共知識份子、企業家了然於胸，實際上中共領導階層亦知之甚詳，故而在這場對戰中，中國不敢像之前對付日韓一樣挑動民族主義情緒，對美國發動義和團式的抵制，只能空談一些不畏戰、不怕戰、譴責美國採行單邊主義等不著邊際的話語，徒逞口舌之能罷了。

由此可見，中共領導階層顯出相當自制，應當是雙方實力差距懸殊所致。尤有甚者，貿易戰一旦處理不慎，釀成經濟衰退的危機，更將摧毀中共統治的正當性。中共係以武力取得政權，統治的正當性奠基於共產主義意識形態，但在建國之後，意識形態無法成為支撐政權正當性的唯一支柱，於是四十年來開放取得的經濟成就便成為另一個正當性的重要基礎。習近平也因此敢於廢除國家主席任期制，虛化集體領導，走上實質稱帝之路。故而，中國若是應對貿易戰不力，導致經濟風暴捲起，則中共政權的正當性將被摧毀，統治階級的威信亦蕩然無存，陷入權力危機。其實，硬碰硬，中國幾無勝算，唯一的救贖之道，乃是進行制度、法規的改革，注入自由競爭的市場機制，方可在貿易戰的陣痛之後，蛻變成為文明先進的經濟體。