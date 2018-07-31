社論》台大校長案還要歹戲拖棚下去？

台灣大學今年一月選出校長，由於遴選程序出現嚴重問題，當選人管中閔言行表現失格，教育部處置失當，引來政治力介入，馬英九等政治人物還跑到台大校園叫囂，甚至引發「大學自治、學術自由」爭議，拖延至今未解。這一事件表面看來錯綜複雜，但社會公眾從常識、常理或事情的基本面看，是非曲直其實很清楚，台大、管中閔或政治人物卻故意把它搞得烏煙瘴氣；高教龍頭台大當局尤其是非不明，一錯再錯，令人搖頭。

一般民眾明事理而辨是非，具體表現於民調。據財團法人黃昆輝教授教育基金會前天發表的高等教育民調，有六十七．一％受訪者贊同大學自治權力的行使須接受法律（合法性）監督，二十一．五％不贊同；而大學選出的校長人選如有適法性疑義時，六十九．五％公眾認為教育部應監督審核，再決定是否聘任，只有一成四認為政府應「照單全收」。同樣地，新近成立的「全國家長教育志工聯盟」，指台大校長遴選爭議，明顯有未利益迴避的重大程序瑕疵，卻被以「大學自主」誤導，期待新教育部長葉俊榮明智解決。

近七成的一般民眾可清楚分辨之事，卻鬧了半年多仍在歹戲拖棚，不僅令人匪夷所思，也要感嘆學富五車的高教中人，其實處理牽扯自身利益的事務，反而顢頇且理盲，無視社會觀感，表現遠不如常民。台灣高等教育如續由這般水準的人等集體把持，上述民調指出民眾所憂心的大學生缺乏國際競爭力、大學和產業需求脫節、教育品質平庸化、優秀學生流失等嚴重問題，勢必難以改善。

台大事件的根源在管中閔這個人。他參與校長遴選，卻有失格的嚴重問題。他兼任台灣大哥大獨立董事、薪酬及審計委員等要職，卻未經校方核准即「偷跑」就任，且選校長時未事前揭露。更壞的，台哥大副董事長蔡明興是遴委會委員，卻不作迴避；以致「蔡董選管董」，當事人快意行事，違背法治社會的基本規矩。管中閔還遭舉發論文抄襲及違法去中國兼職，當事人都避而「神隱」，不對外作負責任的說明與釋疑。

更離譜的，管中閔最近去美國南加州演講，以「台大新價值，台灣新意志」夸夸其談，對台大校友宣稱「堅持不退、與台大同在」；但仍不就各方所指的違法失格問題有所釐清，反而抨擊政府搞政治。一如在遴選事件後把校園搞得雞飛狗跳而分裂台大，管中閔到南加州也導致當地台大校友會裂解，一分為二。

有管中閔這樣的參選人，更有台大當局的離譜演出，才使得爭議越演越大，也讓各界看到台大校方如此顢頇，一路護短。事前不揭露與利益不迴避的程序不正義，事涉基本原則，是非要分明，但從遴委會到校方，程序與公文來來往往，卻堅不認錯，不但槓上教育部，還要打行政訴訟。尤有甚者，對於管中閔被指抄襲一事，台大還創下「研討會論文不是正式論文，不查」的學術倫理笑話；與前任校長楊泮池因捲入抄襲風波而不續任，台大表現，判若兩校。所謂斯文掃地，即此之謂也。

教育部對本案的處理，也令人難以恭維。潘文忠部長任內，該斷不斷，徒增困擾，也為政治鬥爭添柴火，有些政媒遂把學術自由、大學自治無限上綱，宣稱教育部只能對遴選結果「照單全收」。吳茂昆以「重啟遴選、補正瑕疵」處置，踏出撥亂反治的步伐，惜未久任。如今葉俊榮自訂「速戰速決」目標，要走出「第三條溫暖的路」，但只與遴委會主委、台大校方會面，約見管中閔遭拒，引發各界「放水」的聯想。

台大校長選舉案走到這一地步，台大校方及管中閔都是爭議根源，教育部也難辭其咎。所幸台灣社會的常民，依據常識和常理分辨事情本質，並論斷是非曲直，所形成的最可恃民意機制健全無損，不受若干政媒所紛擾左右。對台大校長遴選紛爭，葉俊榮尋求妥善落幕的心意或許有其著眼點，但法律、民意及更根本的程序正義及是非曲直，仍是無可妥協的要素。學公法出身的新教育部長，諒必能掌握這一基本要務。