自由開講》這樣的台大還有何榮譽可言？

◎陳振

教育部27日駁回管某的台大校長聘任案，一些大校園掀起抗議風波。部份台大師生擬在5月4日當天下午罷課21分鐘，台大發出聲明表示，校方不支持罷課，也沒有核准罷課的活動。台大校方還算理智，反觀那些師生與老校友卻很健忘，自己以前踐踏大學自治與學術自由，嚴重違反校園民主與學術自由，如今居然有臉要求政府尊重「大學自治」與「民主」，是否笑話？

教育部駁回台大校長遴選案結果，校友與群眾多日來在台大傅鐘前繫上黃絲帶表達支持管中閔，地上也擺滿了支持者的花束。（資料照）

須知，大學自治是由憲法保障學術自由而衍派產生的法學概念，教育部行政監督則屬國家對大學的合憲統治權力。教育部與小英政府只是針對台大選舉違法部分給予監督，有像以前國民黨那樣，干涉師生的學術自由，甚至允許警總人員進入學校抓人嗎？校長選舉算是學術自由嗎？有人徇私、包庇舞弊，以不公平方式贏得選舉，教育部可以視而不見嗎？

管某實在很不像話，依法必須得到學校同意才能兼職，他未取得台大同意之前就違法兼職；在參加校長遴選時，也應主動揭露自己的兼職，但他卻隱瞞了；和管中閔利益連結的台哥大老板，更應該迴避參與遴選，但他還是投了票。單從這三件事情看，管某還有資格當台大校長嗎？台大畢業生會以這樣的校長為榮嗎？長久以來，國民黨擅長選舉舞弊，眾所皆知，為何有些人都忘了？

平心而論，這是一件違法在先，舞弊在後的校園大醜聞，有如考試作弊，台大一些「師生」竟然為了醜聞的主角在傅鐘綁黃絲帶？反觀在戒嚴時期，許多年輕台大學生，只因參加校外社會運動或出版刊物，就被校方打壓。他們曾在傅鐘下靜坐、演講、絕食、綁過黃絲帶，因此被記過或留校查看，當時的校長孫震，居然叫大安分局警察進來在傅鐘下抓學生，像話嗎？學生有選舉舞弊或為非作歹嗎？三十年前的台大「自由之愛」事件，難道不是四十年前台大哲學系事件的翻版？

日前，一小撮台大與清大人居然有臉引用三十年前的台大「自由之愛」與清大「獨台案」幫自己醜行背書，說民進黨人怎麼忘了自己以前的抗爭？這樣做只是自曝其短，因為無論是台大的 「自由之愛」，或是清大的「獨台案」，都顯示當時國民黨的邪惡政治勢力介入校園，比現在教育部的處理方式不知恐怖幾百倍，因為當時被處罰的學生，可能面臨退學、有期徒刑或死刑的威脅。當時國府不僅不准大學自治，還干涉學術自由，以刑罰一百條威脅清大學生，當時的台大與清大校長有據理力爭嗎？如今，涉嫌選舉舞弊的管案，只是法律問題，並非政治問題，如何與其相提並論？

三十年前的台大「自由之愛」事件。（截圖自許傳盛臉書）

所謂大學自治與學術自由，是指老師的教學與研究，或學生的讀書與研究，可以自由探討，不受校內外政治力的干涉，然而當時的國民黨官員、校長與教官，有尊重人家嗎？試問，大學生參加社會運動，關心弱勢族群，有錯嗎？自行製刊物在校園佈告欄張貼，發表自己看法，有錯嗎？到國外尋找研究資料回國又有錯嗎？當時國民黨的政治黑手，公然進入校園，反對大學自治，干涉學術自由，斑斑可考。如今民進黨政府有干涉大學學術自由嗎？校長選舉是否屬於大學自治，見仁見智。如果教育部無權管理，任令少屬害群之馬胡搞亂搞，如選舉舞弊、販賣學籍，對得起其他守法的參選人與學校嗎？目前的教育部只是在維護公平競爭的教育環境，不像以前國民黨的教育部那麼可恥。

以前台大與清大等國立大學校長是透過民主選舉，還是由國民黨中常會決定？台大與清大如果改為私立學校，經費來全部來自社會募捐與學生的學雜費，教育部有何資格過問其選舉？如今這些國立大學每年花納稅人那麼多錢，為何可以不受監督？難道教育部對於部分大學校長選舉舞弊或販賣學籍等不法行為，可以袖手旁觀嗎？一些台大師生認為教育部應尊重大學自治，為何校務會議時，會議主持人可以用蠻橫的手段封殺所有有異議者的提案？這叫做大學自治嗎？五四運動的精神又是這樣嗎？不過是假借民主反民主罷了，這樣的台大還有何榮譽可言？

這兩所大學如果那麼在乎大學自治，為何去年會與中國教育部簽訂所謂「一中原則」，約束老師上課不可以談敏感問題？學術自由是大學自治的基礎，沒有學術自由的大學，有何資格談大學自治？三十年前台大的「自由之愛」與二十七年前的「獨台案」，這兩所大學的校長如何干涉學術自由，大家都忘了嗎？如今，教育部有像台、清大兩校那樣，為了利益而干涉師生的學術自由嗎？台、清大兩校部分師生有何資格高喊恢復五四精神？

據說罷課21分鐘是響應台大校鐘「傅鐘」的21響，且當年傅斯年校長曾說過，「一天只有21小時，剩下3小時是用來沉思的。」這些挺管的師生可曾捫心自問與沉思，自己到底是大學自治與學術自由的捍衛者，還是破壞者？當年台大「自由之愛」與清大「獨台案」發生時，目前這些挺管的師生可曾聲援，還是幸災樂禍當旁觀者？

曾經是台大自治創始人之一的法律系榮譽退休教授賀德芬說，陳維昭是個破壞制度的人，陳維昭接台大校長後，大學自治就死了，因為陳修改章程，讓自己可以連任三屆校長，讓大家心灰意冷，校務會議也失去了民主，淪為少數人在操控。遴選委員會一開始就在操控整個作業，校友總會的代表產生也完全沒有民主程序。管某沒有實質回答外界對他的質疑，他的每一句話都充滿了政治性，甚至非常強烈的充斥著想要推翻政府的語言，所以她300%反對管某出任台大校長。

曾經是台大自治創始人之一的法律系榮譽退休教授賀德芬說，陳維昭（圖中人物）是個破壞制度的人。（資料照）

科學家愛因斯坦曾說：「對不公不義的事冷漠，就是獨裁者的幫兇」。政治哲學家漢娜鄂蘭也說：「服膺獨裁者的威權命令而無任何反對，就是平庸的邪惡」。我們的校園與社會不知有多少這樣無知的人，而且學歷越高越無知，對追求自由與民主、良知與真理的義士，往往冷嘲熱諷或袖手旁觀，然而對於專制威權統治者，則是如同奴才一樣逆來順受，甚至將他們當「偉人」崇拜，對全國各地與學校的獨裁者銅像，以及等於國民黨黨歌的國歌，更是視而不見，習以為常！這是從事教育者應有的風骨嗎？

總之，校園都沒有民主了，又哪來自治可言？試問，「管案」能與「五四運動」、 「自由之愛」與「獨台案」相提並論嗎？部分台大師生與校友不要只會讀死書，要用頭腦想一想。須知，凡是國民黨所反對的事，通常就是正確的，畢竟國民黨的貪腐與迫害自由、民主與人權的黑暗史，可是落落長，有國際認證的，他們有何資格去批評人家？

（台大校友）

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