社論》重拾「愛拚才會贏」的精神

全國工業總會日前發表年度白皮書，提出環評、電力、租稅、員工配股、水資源、兩岸、區域經濟、青年低薪、英語化運動等九大建議方向，盼能突破台灣的經濟困境。工總理事長王文淵強調，美中兩大國都在鼓勵製造業，台灣經濟也須仰賴製造業和貿易，但台灣的民粹往往對製造業不利。另外，日益嚴苛的環評對於經濟的衝擊，他則引述美國前環保署長吉娜麥肯錫的「環境正義說」指出，「環境正義的執行必須雙贏，也就是環保須以不傷害經濟為前提」。他感慨，現在台灣經濟成長動能已不如鄰近國家。

台灣是全球化與國際產業分工趨勢的前段班資優生，以一個缺乏天然資源的島國，依靠打拚勤奮的精神，不畏艱難辛苦，打造出蓬勃發展的製造業；加上一卡皮箱、一口「菜英文」走天下，爭取外銷訂單的闖勁，推動了外貿的強勁成長，使台灣製商品橫掃全球市場，累積巨額貿易順差，締造台灣錢淹腳目的繁華歲月，及令人稱羨的台灣經濟奇蹟。斯時，人民的物質生活獲得重大改善，民主改革亦伴隨而來，制度、法規及整體大架構的增補修訂，更注入自由、人權與保障私有財產的理念，使台灣真正躋身已開發、民主國家之林。而社會更滿溢積極昂揚的正向氛圍，當時並無嚴重的反商、反製造業的逆流，若有所謂「民粹」，那就是「愛拚就會贏」的精神，成功者打出一片天地，失敗者亦只怨努力不夠，不會萌生積累對社會的怨懟。

可惜，冷戰結束後中國、東歐共產國家及東南亞、拉丁美洲等中段班、後段班的新興市場，紛紛走上開放改革之路，汲取資本主義與市場經濟精神，吸引外資，且釋出龐大、低廉的勞動力，成為台灣般經濟體的強勁競爭對手。至此，台灣產業面臨嚴苛挑戰，外則後起者積極搶佔國際產業分工的關鍵位置，內則環保、生態與勞動意識萌芽，在訴求合理權益之餘，卻日益激進化，往往成為廠商投資的重大阻礙，經濟成長與環保、勞工權益糾結不清，致而企業大量出走，形成產業空洞化與低成長、停滯的陷阱。由此衍生出貧富差距擴大、低薪化、工作貧窮現象相當普遍，部分初次踏入職場的年輕人受害最深，無異陷在政經結構的底層，「崩壞世代」的形容淋漓盡致，但其投射到社會的失望悲觀氛圍，則形塑出憤世嫉俗的網路同溫層及酸民文化，對政府或產業界諸多拚經濟的努力極盡嘲弄、吹毛求疵之能事，若政府未能堅持拚經濟決心，將導致經濟困境與年輕人失業困境交雜，形成惡性循環。

誠然，工總促進台灣經濟發展的建議係站在企業的角度，難免受到質疑，但多數論點確實有助於打開當前的瓶頸，應該進行嚴肅的論辯，不能流於口水戰。批判者必須拿出事實與專業論據，而非受到反商民粹制約，方可找出解決問題的方法。否則，一番批判叫罵之後，酸民固然得到精神上的勝利，但是底層民眾的困境依舊無解。

其實，台灣經濟要重新振作，讓製造業生根，增加出口貿易，確實是一帖好的解困藥方。尤其，川普所以發動貿易戰，提高關稅，無非是要海外製造業與資金回流，在公平貿易的前提下，搶回美國的工作機會。台灣是一島國，內需市場不足以支撐經濟的大幅成長，更須將製造業回流與擴大企業投資，列為政策的當務之急。

其實，無論扶植五加二產業，或者吸引台商回流，政府必須去除重重的投資障礙︰包括環評不能無限上綱，空談理念；穩定供電之必要，能源政策的落實必須具有效率及務實考慮；提供優惠且具競爭力的租稅政策；以前瞻開放精神修訂移民政策與法規，爭取國外專業技術人才來台，讓外國花費時間與金錢培育的人才得以為我所用；其他，營造企業與人才之友善環境，積極參與區域經濟整合，皆有助於台灣經濟發展格局的放大與扎根。最後，一定要消除反商、反製造業的負面氛圍，讓民眾產生信心，願意打拚奮鬥，台灣經濟才能重新站起來。