自由廣場》眷二代談東奧正名

海鯨是大海的勇士,咱台灣這隻海鯨 ,一要游向全世界。海鯨、跳躍、新世紀, 2020東京奧運,我們開始叫台灣!從此能以台灣名義參加國際運動賽! 懇請大家揪團聯署,讓東奧正名達陣!

◎ 朱孟庠

我是外省第二代,眷村長大的芋頭番薯。一九八九年鄭南榕以他的生命告訴我們:「台灣獨立!獨立是台灣唯一的活路。」 在我教書的學校附近,我看著被燒成焦黑的樓梯…,一位理想主義的知識份子,埋葬在金色火焰中。從那時候起我知道我是台灣人,永遠都是台灣的女兒。我們作為台灣人,替台灣正名,這是天經地義的事情。你、我、年輕的運動員,在國外自我介紹,我們會說:I am from Taiwan.絕對不會說:I am from Chinese Taipei.

2020東京奧運正名運動,台、日同步連署中,日本友人如此友善,主動在民間為台灣發起正名運動,台灣許多人沒有信心,但大家可能不知道:1960、1964、1968奧運,我們都是以「台灣」名義參與。2020東奧正名運動領銜人紀政說:「希望在我有生之年能看到台灣的運動員,有機會像我年輕時一樣,以Taiwan名義被介紹出場。」

目前統派媒體一直散播:改名就會像1976年那樣被除籍,選手會失去參賽資格。真相是,1976年蒙特婁奧運我們確實沒有參與,但那不是被趕出去,那次美國總統福特說:用「台灣」的名義讓他們去比賽吧!全部58票對2票,挺台灣!但國民黨政府卻說:「如果要用台灣,寧願不要參加!」國民黨政府打壓台灣、矮化台灣這方面,是很有毅力。又經過5年,1981洛桑協議,國民黨終於同意以「中華台北」名義參加,定下今天所謂的奧會模式。事實就是:改名是國際奧會會員國的權利,就像荷蘭隊正名為尼德蘭隊,難道我們爭取自己的權利,就全世界都不能比賽?就會被除籍?有這個可能嗎?

東奧正名公投,是台灣國家正名的前哨站。中國越是打壓台灣,台灣人民就越應拿出具體行動。這一戰非常重要!連署若過關,建立台灣新國家的意志和信心就提升。但這一戰也非常的艱困,32萬份連署書必須在8月底提出,這樣正名公投才來得及在年底與地方選舉一起舉辦。

台灣主人,為自己正名,責無旁貸!

(作者為畫家,東奧正名小組CF文宣執委)

*進擊的台灣隊連署書自動生產器https://www.facebook.com/TeamTaiwan.2020TokyoOlympics/,下載雙面,免郵寄出;也可下載單面,揪團寄出。