自由廣場》眷二代談東奧正名

海鯨是大海的勇士，咱台灣這隻海鯨 ，一要游向全世界。海鯨、跳躍、新世紀， 2020東京奧運，我們開始叫台灣！從此能以台灣名義參加國際運動賽！ 懇請大家揪團聯署，讓東奧正名達陣！

◎ 朱孟庠

我是外省第二代，眷村長大的芋頭番薯。一九八九年鄭南榕以他的生命告訴我們：「台灣獨立！獨立是台灣唯一的活路。」 在我教書的學校附近，我看著被燒成焦黑的樓梯…，一位理想主義的知識份子，埋葬在金色火焰中。從那時候起我知道我是台灣人，永遠都是台灣的女兒。我們作為台灣人，替台灣正名，這是天經地義的事情。你、我、年輕的運動員，在國外自我介紹，我們會說：I am from Taiwan.絕對不會說：I am from Chinese Taipei.

2020東京奧運正名運動，台、日同步連署中，日本友人如此友善，主動在民間為台灣發起正名運動，台灣許多人沒有信心，但大家可能不知道：1960、1964、1968奧運，我們都是以「台灣」名義參與。2020東奧正名運動領銜人紀政說：「希望在我有生之年能看到台灣的運動員，有機會像我年輕時一樣，以Taiwan名義被介紹出場。」

目前統派媒體一直散播：改名就會像1976年那樣被除籍，選手會失去參賽資格。真相是，1976年蒙特婁奧運我們確實沒有參與，但那不是被趕出去，那次美國總統福特說：用「台灣」的名義讓他們去比賽吧！全部58票對2票，挺台灣！但國民黨政府卻說：「如果要用台灣，寧願不要參加！」國民黨政府打壓台灣、矮化台灣這方面，是很有毅力。又經過5年，1981洛桑協議，國民黨終於同意以「中華台北」名義參加，定下今天所謂的奧會模式。事實就是：改名是國際奧會會員國的權利，就像荷蘭隊正名為尼德蘭隊，難道我們爭取自己的權利，就全世界都不能比賽？就會被除籍？有這個可能嗎？

東奧正名公投，是台灣國家正名的前哨站。中國越是打壓台灣，台灣人民就越應拿出具體行動。這一戰非常重要！連署若過關，建立台灣新國家的意志和信心就提升。但這一戰也非常的艱困，32萬份連署書必須在8月底提出，這樣正名公投才來得及在年底與地方選舉一起舉辦。

台灣主人，為自己正名，責無旁貸！

（作者為畫家，東奧正名小組CF文宣執委）

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