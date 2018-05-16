自由廣場》佛陀將如何評價慈濟？

◎ 不平

小時候不懂「鄉愿，德之賊也」的意思，今次在大愛台將《智子之心》下架一事中完全明白了。

做為曾經的慈濟基本會員，我認同慈濟所說「人道救援無國界」。然而如今，中國已富到流油，台灣在中國遊客眼中就是個「街景破爛得比三級縣城還不如」的小島，何以該國的濟貧等工作需要我們這個破爛小國越俎代庖？於公，該國沒有自己的社會福利體系嗎？於私，該國的富人自行捐錢成立救濟體系根本如拔一毛，到底干我們何事？如果確實如慈濟一向的說法，當地濟貧款項乃當地募得，那中國慈濟分會系統應當是與台灣系統分開運作，怎可因為在中國的志業發展考量，協助中國腐蝕台灣的媒體自由，助紂為虐？此事關乎國安，慈濟了解嗎？或者根本不在乎？

我經常收看大愛二台的《地球證詞》、《全球視野》等節目，不論是自製節目或選購的紀錄片，水準都很高。而大愛劇場，更是出過許多檔優秀作品，裡面有很多台灣劇場界的編導演人才嶄露頭角。

但從今天開始我不再想看這些節目。幾乎每天早上都看的《全球視野》，經常報導緬甸羅興亞人被迫害、歐洲的難民問題，或敘利亞內戰，但可想而知的是，至少從現在起，它絕不會報導新疆人權迫害事件，和西藏的寺廟被拆毀、僧人自焚抗議，更會避免達賴喇嘛的一切訊息。試問慈濟，你們救援的對象，難道不是中國政府眼中的低端人口？那些被大抓捕的維權律師，其大愛之心跟你們有什麼不同？至於劇場，為求保險，去拍中國志業體的故事好了，以免再有這種麻煩事出現。不過千萬不可為了拍出種種志業，而暴露中國特色社會主義的缺失喔。

先前，慈濟有些爭議，我都認為許多流言乃是誤傳，並且不應求全責備，因為慈濟的動員力和多年來的貢獻有目共睹。如今，一個向來有悲心的團體，為一個毫不尊重人權甚至迫害人命的強權變相作倀，只為了在中國的發展順利（恕我無知，又不是營利事業，順利的意義是什麼），成為這強權鞏固的一環，佛陀將如何評價？

（作者為代理教師，台南市民）