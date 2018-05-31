自由廣場》（金恒煒專欄）民進黨執政個鳥？！

民進黨已全面執政，行政、立法一把抓，權力之大遠邁李、陳兩前總統，如果連區區台大校長遴選都搞不定，不但會被中國輕視、藍營輕視，恐怕綠營也會看不起。蔡總統、賴院長以及民進黨民調多頭下挫，這個警訊還不夠嚴重嗎？前總統陳水扁已示警：「不要騙自己，就有救！繼續騙自己，神仙也難救！」如果還自我感覺良好下去，不要說二○二○年連任大選可能不保，二○一八年的六都之戰更生死立見。

太陽花運動摧毀了國民黨在台灣六、七十年的統治信用，人民用選票殲滅國民黨，給予台灣一次重新盤整權力結構的機會。民進黨之獲勝，說得好聽是取得完全執政權，說得隱晦一點，是「被賦予」了解決台灣黨國沉痾的責任；民進黨是不是視「變法」為「天職」（calling），竭盡洪荒之力以完成選民的託付？或坐上權力大桌，只滿足一己之權力欲而渾不知這是歷史的使命？

現在民進黨傾全力對付「看得到」的國民黨，「黨產會」轟轟烈烈、「促轉條例」如火如荼，老實說，最多傷其筋骨，剷除不了其深層結構。深藍的盤根錯節，不只充斥軍隊、警察、教育、司法，甚至也盤踞在執政團隊中。國防部長嚴德發在國會中宣稱「國軍不保衛台獨」，狠狠反打「台獨工作者」賴清德院長，其肆無忌憚有如此者！軍方充斥嚴德發、外交部都是歐鴻鍊、教育部盡是挺管派。民進黨執政個鳥。

為今之計，民進黨一方面要用行政權芟夷或轉變內部藍色勢力，一方面用立法權破解打著民主大旗反民主、反台灣的反動勢力。台灣要脫胎換骨，非先打掉牢不可破的黨國結構，才能杜絕中國覬覦之手。

民間為什麼要提陪審團制？不要忘記司法人員八成是藍丁丁，法官又是終身職，蔡守訓、越方如們怕誰？誰奈他們何？人民陪審制是不得已下的最好選擇，有而且只有陪審制才能抑制顏色法官集團於萬一；不採陪審制，司改必定交白卷。

台大校長遴選的歹戲，看來換了教育部長不能解決，也只有訴諸國會之一途了。根本之計就是修訂「大學法」，取消如囊中物般被私相授受的「遴選委員會」；把大學還給學生，校長由學生直選。大學生都年滿十八歲了，連總統都可以選，為什麼不能直選校長？學生直選之議並不新鮮，國民黨時代就有教改人士（如國策顧問顧忠華）提過，當年被教育部一口回絕。重點是，台大的藍色集團把台大當私產，八風吹不動，教育部折損了兩個部長，依然一籌莫展，這時候民意守護者的國會必須出來解決僵局，承擔責任修改大學法。即使修法需要時間，與挺管派長期負隅頑抗比較，不只有近效，同時關閉營私舞弊之門。

蔡總統及民進黨不要錯估形勢，不要白白放棄神聖的歷史責任。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）