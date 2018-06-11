自由廣場》回頭看開吳音寧的第一槍

◎ 林尚榮

前中國國民黨政策會執行長蔡正元，日前在個人臉書上PO文批評吳音寧的父親吳晟，邊喊台獨，邊將其作品送往中國大陸，賺取人民幣。蔡某同名同姓之誤，被網友反批「手段之拙劣、頭腦之無知」。

細數吳音寧「罪狀」，從看不懂財報、花公款買殘菜為表哥鄉長綁樁、送洋酒給民進黨台北市黨部，如今都逐漸水落石出，證實是政治惡鬥下的加工品。但有心人開的第一槍—「過多休假導致菜價崩跌」—更有回頭檢視的必要，因為打吳的破窗效應（Broken windows theory）是從這裡開始的。

今年二月二十四日（農曆初九天公生），台北農產運銷公司連休三天，二十七日開市發生蔬菜供應量暴增，導致交易價大跌及滯銷。此新聞大肆炒作後，各大媒體在這個基礎下，接連報導，如「十一天（十六至二十七日）休八天」菜價跌；「二十天（十六至隔月的三月七日）休市十一天」菜價崩跌…，不斷做球，接球的有：李來希批吳音寧不在乎農民死活！大家開始懷念韓國瑜了；韓國瑜說：人禍比天災讓農民無言，以上只是列舉一二。狀況外和想撇清關係的有柯文哲：放假不能太多；農委會：市場不會再連休三日。

事實上，今年的休假，是去年的七月，由台北市市場處循慣例召集了產銷共十七個單位開會，所得出的共識決（多數決），並早已公告周知。再說，淡水河之隔的新北市果菜市場，農曆過年後期間的休假日安排完全一樣，何以新北果菜公司總經理江惠貞沒事？如果二月的菜價和休市天數有高度相關，何以今年的九天，天要塌，二○一六年的十一天卻沒有新聞？

蔡正元臉書的吳晟是「太陽花vs.香蕉」的復刻版，這是一個人的「手段拙劣、頭腦無知」，但休市vs.價崩，則是集體的墮落。

把吳當提款機的藍營，沒有見好就收，現在可能開始要支付利息了。曾被前立委羅淑蕾公開指控洗錢，公然教唆、協助他人逃漏稅的柯文哲，無法感同身受，刻意劃清界線甚至被質疑落井下石，大損其形象。綠營看戲的人多，勞動黨主席挺身終止破窗效應，卻已經傷痕累累。類似事件若再發生，支持者將會轉為冷漠或流失。

（作者為上市公司高階主管）