自由廣場》天朝的地圖

◎ 余杰

中國人真是世界上最愛國的民族，愛國愛到穿衣打扮上。有中國旅客入境越南旅遊，身穿印有南海九段線地圖的T恤，引起當地民眾不滿，呼籲越南政府將這些中國遊客遣返。而中國的網絡上則對這群人的愛國「義舉」讚不絕口。

中國浙江衢州第二中學女教師王哲，到成都參加「中國教育裝備展示會」，發現有參展商的中國地圖上沒有台灣，要求對方修改，對方卻說她太認真了。她在網上發帖譴責說：「那天是汶川地震10週年的紀念日，是全國人民凝聚一心的日子。在離汶川僅100公里的成都，居然有人認為中國地圖上少個台灣不重要，我讓他們糾正不但不理，還認為我『太認真』，當時氣得我眼淚就流下來了！」

王哲的眼淚究竟為誰而流？她拿汶川地震來說事，是對那些在地震中始於豆腐渣校舍的數千個孩子的母親的侮辱。汶川地震跟中國地圖上有沒有包含臺灣毫無關係。十年之後，那些冤死、枉死的孩子仍然得不到公義，沒有一個腐敗官員受到調查和懲罰，溫家寶當年承諾的給難屬們「一個說法」至今未能兌現。

更讓人憤怒的是，孩子們的母親紀念、悼念自己的孩子卻受到警方監控，成都有教會為地震死難者舉行禱告會居然被警察封門抓人。在這些「防民之口，甚於防川」的事情上，王哲老師為什麼不多傾注一點她的「認真」呢？

如果有很多中國公民對這些本該認真的事情認真一點，中國社會就不至於如潰瘍般腐爛不堪，中國政府就不至於如此殘民以逞了。王哲老師知道天安門母親們持續三十年的哭泣嗎？王哲知道已故諾貝爾和平獎得主劉曉波的遺孀劉霞被軟禁到精神崩潰的悲慘遭遇嗎？王哲知道被抓捕的維權律師的妻子們鍥而不捨的抗爭嗎？王哲知道新疆的維族民眾被中共官員侵門踏戶、剝奪信仰自由和民族語言的境遇嗎？如果王哲老師真是一個「認真」的人，就應當跟被強權迫害者站在一起，認真且無畏地為公義、法治、人權、自由等價值戰鬥。

而那些故意穿九段線的T恤到越南耀武揚威的中國遊客，似乎從來沒有對中越戰爭之後被中國政府拋棄的殘疾老兵施以援手。那些殘疾老兵到中央軍委上訪，卻被如狼似虎的特警暴打得頭破血流。

那些中國遊客自然也不關心比九段線更重要的問題：中國有一百多萬平方公里的疆土被俄國蠶食鯨吞，真正的愛國者應當臥薪嘗膽、聞雞起舞，將這些損失的國土奪回來。而恬不知恥地討好俄國總統普廷，諂媚說「普廷總統是我最好的朋友」的習近平，就是人人得而誅之的當代秦儈，愛國者們為什麼不在西湖邊上為習近平塑造一尊跪像呢？

天朝的地圖再廣闊，也跟自願為奴的人毫無關係。

（作者為旅美華裔人權作家）