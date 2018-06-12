自由廣場》國共一家「親」「人」之辨

◎ 陳止戈

郝龍斌當著汪洋的面，喊出「兩岸一家人」，這和柯文哲的「兩岸一家親」，雖僅一字之差，但「一家親」可以是姻親，你可以和親家哼哼哈哈，各過各活；「一家人」則不然，家有家法家規，彼此是有倫理與法律義務的。

國民黨陷入空前的危機，表面上是領導人之爭，骨子裡是路線論述的分歧。馬英九的「不統、不獨、不武」，企圖在兩邊蒙混拐騙，被習大大摘除「各表面具」後，手腳已被台灣人看破。朱習會「同屬一中」的論調，不脫「九二共識」的文字遊戲。吳敦義卡到位置，左躲右閃，引來習大大不快，電文直呼「你」，先生兩字的客套都免了。

吳敦義上任被留校查看快滿十個月了，黨內極右派謔稱「無主席」，對岸更不假辭色，好不容易喬成郝龍斌瓜代出席海峽論壇，行前面授機宜，葫蘆裡居然倒出「一家人」的請罪罰酒，真是一代不如一代。

國民黨第二次被輪替，迄今渾渾噩噩，搞不清楚為什麼被人民開除，原因就出在「國共一家親」，聯手霸凌台灣人。軍機繞台武嚇，銀彈斷交圍堵，國民黨囁嚅不敢吱聲，裡應外合指責自家人，這種活在外太空的政黨，如何能接地氣？

吳敦義不可能識淺至此，無奈國民黨的業障太重，國共血債死了千萬條性命，還把這筆債帶來台灣，蔣介石父子用「反共復國」裹脅台灣人民，郝柏村一生軍旅事功，也建立在反共大業上，兒子卻跑去與敵人「一家人」，可不可以關起門來講好呢？父子騎驢，此之謂也。

馬英九之後，中共已無知音，好下容易有個柯文哲寄予希望，不料這個素人心急口快，太早揭開鍋蓋露了餡。

拜賴清德幾度「務實台獨工作者」宣示，共產黨焦慮升高，急Call反獨盟友，吳敦義似乎抓到了一根稻草，亮出「終極統一」底牌，中共於是點頭，允許派個代理人上京說來聽聽。

國民黨存在的價值，彷彿只剩下跑去北京向共產黨學舌罵台獨，渾然忘了自己就是靠有獨派存在，才有一口飯吃，這種日子還能混多久？

歷史上有個教訓，國共決戰前夕蔣介石下野，繼位的李宗仁棄職落跑，蔣在台灣復行視事，搞漢賊不兩立，李宗仁於是被招降，連個人大副委員長都沒撈到，失去統戰價值後，下場據傳是被康生派特務毒死的。國民黨現在的台面人物，分量能和李宗仁比嗎？

（作者為新北市業餘投資人）