自由廣場》深澳電廠萬萬不可？

◎ 張國鑫

深澳燃煤電廠環差案通過後，引起社會熱議，很多環保人士憂心深澳電廠一旦蓋成將對北部造成嚴重空氣污染，極力反對，然而真的有那麼嚴重嗎？

沒錯，傳統的燃煤電廠確實要為台灣目前的空氣污染負起一部分的責任。然而即將興建的深澳燃煤電廠不管是在機組的效率或排放的廢氣處理（後端處理）都是優於傳統的燃煤電廠。新的深澳電廠的燃煤發電技術（超超臨界）和空污排放集塵設備（後端處理）是比照日本橫濱市的磯子電廠。根據磯子電廠所提供的資料，其空污排放已和燃氣的複循環機組差不多，磯子電廠離橫濱市區很近，亦未對橫濱市民造成空污困擾，如果單純站在空氣污染的立場，實在沒有很強的理由要求深澳電廠捨燃煤改為燃氣。

台灣屬於島國，天然資源匱乏，所有發電燃料均需仰賴他國進口，為確保穩定供電，台灣無法只依賴天然氣發電，必須維持一定程度的燃煤發電。更何況以目前發電燃料儲存方式與安全存量之優劣比較，煤（固體燃料）仍較天然氣具有儲存彈性優勢，較不受颱風天候之運輸影響，安全存量可達四週以上（天然氣七至十天）。令人詬病之露天存放場，將於新式電廠中改以密閉式儲存場得到改善，目前國內台塑集團麥寮發電廠／花蓮和平電廠煤倉均採密閉式設計，自港口卸煤採一貫化密閉式輸送至廠區儲存，並不會造成周界環境粉塵污染，在卸煤港區實施海水污染監測，亦確保了無海洋污染。既然台灣必須維持一定的燃煤發電，以先進低污染的燃煤電廠取代高污染的舊燃煤電廠也是一個正確的方向。

就電力區域平衡而言，深澳電廠的興建可以降低南電北送。台灣北部屬政經中心，工商發展快速，人口密集，高科技產業研發部落聚集，用電佔全台四成，但發電裝置容量佔比卻僅佔三成四，在未來幾年核一與核二電廠陸續除役後，勢必加大電力缺口，不足電力則須仰賴中南部電廠提供電力。因應新半導體製程發展，台積電／華邦電等半導體科技廠陸續於南部擴產，南部電力需求將逐漸增加，勢必衝擊過去南部餘電北送之可能，最終將導致北部供電吃緊之窘境，衝擊工商業發展與民生用電，除非北部興建新的電廠。

台灣與日本皆屬於島國，缺乏天然資源，在兼顧發電成本與經濟發展下，皆不宜將發電方式過度集中於某發電形式，尤其在基載電力開發上，新式燃煤機組仍是發展重點，並且更需注意燃料變動對國家整體產業鏈之衝擊影響。為兼顧國家經濟發展與環境保護，相對務實作法，就是落實合理新環保法規排放管制，為環境保護監督做好把關，而非一味的反對燃煤電廠。

（作者為星元電力公司董事長）