自由廣場》中國夢vs.華禍 國際情勢越來越有利台灣

◎ 黃天麟

世界巨輪會往哪裡走？它必定受全球七十五億人類集體意志所指使，是全世界近二百個國家人民的意向總和，非一國一人所能決定，更不是十九大。地球自轉一次，七十五億人口就活動一日，推動世界巨輪前進一天。

台灣是這世界之一份子，隨著中國之崛起，迎合北京之論調亦日益囂張，叫喊「時間不在台灣這一邊」者大有人在。這些人是真正坐井觀天，昧於事實。事實是，這一年多來世界巨輪一步一步向台灣有利的方向在前進。以下僅供國人共勉。

一、北韓危機：親中學媒常以「美國可能為北韓危機而出賣台灣」，如第四公報等。這是完全背離常識的「一廂情願」。試問，台灣重要或北韓重要？稍具常識的都知道，從美國言，保衛台灣遠比解決北韓問題重要。北韓最壞的情況是，如中、俄、印、巴只多一家核武國，但失去了台灣，等於美國勢力從東亞全面撤離。

二、十九大閉幕，一人專制體制成型：習近平在大會報告中提到四十多次的「中國特色」及「中國夢」，清楚表示「中國要以自己的方式，改變遊戲規則」。十九大鋪陳的「強國之路」，雖然在台灣獲幾位「非賤民」雀躍式的回應，在西方世界卻是一片死寂、憂慮，「華禍」的恐懼正迅速蔓延。

三、安倍十月廿二日再次取得逾三分之二席次：有人說，北韓是安倍勝選的功臣，其實不然，習近平、十九大才是厥功至偉，當日本人看到那震慄式的十九大「偉大排場」時，還能把票投給反對黨嗎？安倍任期到二○二二年，對台灣絕對是加項。

四、歐洲右傾：捷克大選，素有「捷克川普」雅號的巴比斯獲七十八席成為最大黨，之前，德國大選梅克爾雖能贏得第四個任期，但民族主義的右翼AFO黨得九十多席成為聯邦議會的第三大黨；奧地利國會大選，右傾的庫爾茨以卅一之年齡率人民黨拿下卅一％選票，成第一大黨。他們有一共同特點：「排華」。

五、印度轉舵：總理莫迪，於二○一四年當選後即致力於印度的「偉大」復興，「中國威脅論」亦逐漸成為菁英意見主流，親日至為明顯，今年九月發表由日本承造印度第一條高鐵。與美國關係亦大為改善，近日來，以美日同盟為主軸聯合印度和澳洲的「印度太平洋戰略」甚囂塵上，以抗衡中國「一帶一路」的霸權計畫。

顯然，世界七十五億人類的巨輪並未朝中國十九大的「中國夢」行駛，反而是由一股「憎華」的潮流所驅動。川普已於四日起動東亞之旅，結果亦將證明這一巨輪的方向越來越有利於台灣。

（作者為國策顧問，曾任第一銀行總經理、董事長）