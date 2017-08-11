自由廣場》〈李筱峰專欄〉回應習老大的恫嚇

習近平最近又叫嚷：「我們絕不允許任何人，任何組織，任何政黨，在任何時候，以任何形式，把任何一塊中國領土從中國分裂出去！」

這種「我們絕對不允許…」的句型，除了中共歷任頭目都慣用之外，也很像黑道老大的口吻。黑道老大對部下成員說：「我們絕對不允許任何人，在任何時間，以任何形式，背離組織！」黑道老大也用同樣的口氣對外說，「我們絕對不允許任何人，在任何時候，以任何形式，向本堂口挑戰」、「我們絕對不允許任何人在我討債時，以任何理由、任何形式拖欠債款」、「我們絕對不允許任何人，以任何形式欠交保護費」…。

習慣使用這種流氓口吻的人，通常是不用講道理的。你如果問他︰「你這種『絕對不允許別人如何如何』的權力是怎麼來的？」他一定又吼叫：「絕不允許任何人，在任何時間，對我們提出任何質疑！」他沒有揮拳已經很文明了。

習近平這種黑道老大的口吻，其威脅的對象除了東突（所謂「新疆」）與圖博（所謂「西藏」）之外，當然更針對台灣。

東突與圖博是中國殖民統治（請注意，是「殖民」統治）下的殖民地，他們本來就不是中國，今天他們不願意被中國繼續殖民統治，他們要獨立，是「復國」運動，不是「把任何一塊中國領土從中國分裂出去」。

至於台灣，沒有一分一秒被中華人民共和國統治過，台灣並不是中華人民共和國的領土，台灣要維持獨立自主，也沒有「把任何一塊中國領土從中國分裂出去」。

但這種最基本的道理，流氓老大不懂，他們只懂得一種政治神話說，台灣與他們是「同文同種」，血緣文化相近，所以必須和他們「統一」。說也奇怪，他們這種神話，卻不拿來「新疆」和「西藏」思考。東突和圖博有自己的種族、語言、宗教、歷史文化，與中國不同文也不同種，怎麼也強制他們當中國的「新疆」和「西藏」？

不知道習老大這樣的恫嚇口氣，感召了多少台灣人民心向北京？這種恫嚇除了表現「反民主」的霸權主義之外，根本觸及不到問題的核心。「台灣獨立」的問題，不在「民族主義」，不在是否「同文同種」，而在於「民主自由」的選擇，在於「國民主權」的意義。台灣被中華人民共和國併吞之後，台灣人就必須成為專制國家的國民。大部份台灣人會想當自由度九十三分的台灣國民，還是當自由度只有十三分的中國人？這才是習近平們該瞭解的。

有一個以前在台派的《首都早報》任要職，現在見風轉舵去「中國」時報寫專欄的媒體人說，台海問題「小英政府才是真正的解鈴人」，錯得離譜！真正的解鈴之計，在於中國願不願意民主化。如果真想化解台獨的疑慮，趕快促進中國的民主化，才是根本之計。否則，台灣當然要獨立！

（作者為國立台北教育大學台灣文化研究所教授）