瞭望之窗》川普對北朝鮮最後通牒，是說給習近平聽的

川普對北朝鮮祭出最後通牒，與其是要金正恩見好就收、預謀後路，更是說給習近平聽的，要後者除了嚴格並有效的執行聯合國安理會對平壤的制裁之外，也不得妨礙美國必要的動武行動。川普個人決策風格的不確定性，在此一敏感階段反而可能成為另類嚇阻的有效武器。

托克維爾

美國總統川普11月中即將啟程前往亞洲，上任以來首度進入這個多事之秋的緊張區域。自從川普入主白宮以來，北朝鮮一連串挑釁之舉所引發的國際衝擊，除了讓川普的亞太戰略儼然以平壤為唯一重心之外，也注定為川普的亞洲處女秀訪問帶來變數。

也因為如此，近來川普繼續加重抨擊北朝鮮的警告語氣。繼日前和國務卿提勒森唱反調，表明美國跟平壤談判根本只是「浪費時間」，引發媒體炒作提勒森官位即將不保的話題之後，川普在推特上的最新放話是：「美國高層和北韓談判已經長達25年，不但簽訂多項協議、付出龐大資金，卻『毫無結果』！紙上墨水都還未乾，承諾就被破壞，簡直是在愚弄美國。」川普最後指出，對付北朝鮮只有一種方法，外界解讀他是暗示對平壤動武的預告，還要媒體「拭目以待」。

自從川普入主白宮以來，北朝鮮一連串挑釁之舉所引發的國際衝擊，除了讓川普的亞太戰略儼然以平壤為唯一重心之外，也注定為川普的亞洲處女秀訪問帶來變數。（AP）

根據了解，川普此時發出此一言論並非只是口舌之爭，美方也悄悄派遣兩艘核武潛艦前往韓國近海，並與日本舉行聯合演習。另外兩件看似風馬牛不相干的事件讓美國對北朝鮮的強硬態度更為明顯，一是日本首相近期宣布國會改選。國內考量部份當然是著眼於化解安倍的醜聞風波和領導危機，同時運用改選再次裂解在野勢力。果然日本最大在野黨民進黨出現內部分歧，一派決定投靠東京都知事小池百合新成立的「希望之黨」，另一派則另立門戶成立新的「立憲黨」，餘眾則是以無黨籍參選。但小池卻主張排除與「希望之黨」主要政策不同的民進黨成員，還公開拉攏安倍在自民黨內的政敵石破茂投誠，雖然石破茂並未接受，但民進黨被利用到最後變成裡外不是人，還分崩離析，安倍則是成功達成分化在野黨的目標，順勢削弱小池的影響力。

但其實安倍決定改選國會還有另一項國際思考，那就是為了預防美國對北朝鮮用兵預先準備。果真如預期安倍的民黨能在這次國會改選中單獨過半，等同獲得最新民意授權，一旦朝鮮半島出現軍事衝突，安倍較有充份民意基礎進行相對因應。

安倍決定改選國會還有另一項國際思考，那就是為了預防美國對北朝鮮用兵預先準備。（AFP）

另一項微妙發展是北朝鮮領導人金正恩近期派遣一位女性外交官前往俄羅斯，外界傳言是在做最壞打算，亦即若是美國真的動武，金正恩可以潛逃到莫斯科尋求保護。有部份日本的北朝鮮軍事問題專家透露，其實中國也正在進各項可能軍事想定的準備。幾個月前中國增兵與北朝鮮邊境駐軍，甚至舉行軍事演習。當時外界多研判係為預防北朝鮮發生戰事時，北京得以搶先佔領核武軍事設施，以免落入美國手中。但日方專家進一步推論，北京的終極想定甚至包括斬首和逮捕金正恩，目的仍是防止北朝鮮政權掉進美國掌握。畢竟確保北朝鮮的緩衝區地位來抵擋美國與日韓、控制朝鮮半島仍是中國的最終戰略目標。

金正恩上台以來處處違逆北京，成為習近平的心頭大患。中國若真的無法阻攔川普對平壤動武，退而求其次的作法就是趁北朝鮮移防兵力在南部靠近韓國的交戰區之際，派出部隊佔領北朝鮮北部重要軍事基地，並且迫使金正恩讓步下台，再扶植傀儡政權。因此金正恩近日與莫斯科的私下外交互動似乎透露上述訊息。唯一的變數是，冬天即將來臨，對中國派兵進入朝鮮作戰將是一大考驗，因此北京的計畫是如果真的要採行此一不得不的最終方案，最快要等到明年春天，但在此期間任何突發狀況恐非北京能夠控制。

中國若真的無法阻攔川普對平壤動武，退而求其次的作法就是趁北朝鮮移防兵力在南部靠近韓國的交戰區之際，派出部隊佔領北朝鮮北部重要軍事基地，並且迫使金正恩讓步下台，再扶植傀儡政權。（AP）

也因為如此，川普在前往亞洲訪問之前再次拋出「唯一選項」的風向球，凸顯川普個人已失去耐心，又或者川普受到國防系統「主戰派」的影響，對「主和派」的國務院系統不再信任。川普的最新表態也跟先前美方「所有選項」都在桌上的立場大相逕庭。目的之一當然是向金正恩喊話，警告他莫再進行飛彈試射或核爆等挑釁行為。另一個目標就是習近平。

川普這次亞洲之行，除了出席在越南舉行的「亞太經合會」（APEC）非正式領袖高峰會以及在菲律賓舉辦的東亞高峰會，還將造訪日本、韓國和中國。韓國總統文在寅剛當選不久，支持度還高，日本首相安倍若是繼續贏得國會多數，也能強化其國內領導，中國國家主席習近平則是在川普訪中之前完成十九大的權力鞏固與佈局。這三位涉及朝鮮半島危機的領袖都各自加強國內的領導地位，也都最不希望看到美國出兵北朝鮮，但他們也都準備因應可能的朝鮮進一步軍事衝突如此最壞狀況的發生。

川普對北朝鮮祭出最後通牒，與其是要金正恩見好就收、預謀後路，更是說給習近平聽的，要後者除了嚴格並有效的執行聯合國安理會對平壤的制裁之外，也不得妨礙美國必要的動武行動。川普個人決策風格的不確定性，在此一敏感階段反而可能成為另類嚇阻的有效武器。可以預見他11月的亞洲行，將會繼績發揮他煽動性的言論特色，向相關各造展現他更強硬的一面。

但各造領導人如何接招？金正恩是否真的相信川普是玩真的？考驗的是各造對情勢的認知會否出現誤判。