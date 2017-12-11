自由廣場》李克新武統說 中國很麻煩

◎ 施雅軒

對於美國國會「二○一八財政年度國防授權法」評估美台軍艦互訪，中國駐美公使李克新八日在華盛頓說明中國立場，那就是「美國軍艦抵達高雄之日，就是解放軍武力統一台灣之時」，換言之，就是用武統台灣作為回應。其外交驚駭度破表，令人不可思議。因為武統台灣在中國媒體或是軍事人員的公開言論屢見不鮮，然而中國政府以官方之姿發表武統說，實在相當罕見，因為少有外交官員願意拿政府公信力作為賭注，這恐怕是中國政府外交危機的開始。

李克新於二○一五年四月就任，自然知道台美軍艦互訪評估是有政治脈絡可循。早在二○一六年十二月美國總統歐巴馬所簽署的「二○一七財政年度國防授權法」，即提及台美軍事交流；而二○一七年六月參議院軍委會完成「二○一八財政年度國防授權法」審議，九月參議院通過審議，十一月眾議院軍委會提交兩院協調報告，在在針對台美軍事交流進行制度性建構。如今這位就任時被形容「是一位十分低調而溫和的」公使，橫空出世一條武統台灣的紅線，期盼能擋住台美軍事交流，恐怕來自外交的結構性誤判，不禁令人捏一把冷汗。

理由很簡單，因為這位公使所劃出動武的紅線，很容易用低成本來測試，只要美軍太平洋司令部派出運輸艦或是救援船來台灣高雄外海停泊即可達到目的。前些日子因應川普訪中，中國政府才花費二五三○億美金，約十二之一的外匯存底，來拉抬美中兩國關係。現今無法阻擋台美軍事互訪的評估，外交部門輕易地在華盛頓劃出武統台灣的高成本紅線，這高、低成本的不對稱，就是這場美中外交賽局驚駭的源由。

假如中國政府在近期沒有對該說法進行修正，恐怕將面對美國永無休止的低成本外交軍事測試！中國政府可別忘了，當下東北亞的朝核問題還沒結束！

（作者為高雄師範大學地理學系副教授）