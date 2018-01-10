自由廣場》打不打？從兩篇文章看兩岸情勢

◎ 雲程

新年伊始，兩篇文章的警示值得我們注意。

一是《美國之音》〈世界媒體看中國：準備打仗與死亡〉。作者提及習近平有好戰個性：「甚至還沒上台的時候，就親自煽動民族主義。」元旦剛過，習近平首度召開「中央軍委開訓動員大會」向全軍發布訓令，要求發揚文革時毛澤東的「一不怕苦、二不怕死的戰鬥精神」。作者還整理習好戰的可能原因：製造危機以鞏固權力；以為戰爭很好玩；顯然沒有讀過什麼好書─後兩者，他指的是中南海對《孫子兵法》開宗明義的「兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也」無動於衷。

另一是易思安〈台海定時炸彈〉一文，提及「解放軍提高轟炸機、偵察機繞飛台灣的頻率…；中國軍艦也愈來愈常繞行台灣，蒐集情資、探察弱點」，似有動武跡象。回顧去年世大運鬧場、軍改抗議、星火燎原等，中國似逐漸滿足易思安所言動武的五大徵候─備戰、後勤、偵察、宣傳、破壞。

是成長在文革期的烙印吧？習近平的狠和對權力的慾望不在毛之下。朱日和沙場閱兵時強調「英雄軍隊…永遠聽黨的話、跟黨走，黨指向哪裡，就打到哪裡」；隨後從「習核心」升級為「習領袖」；拉下總參謀長房峰輝。加上去年習近平將七軍區改為五戰區，武警歸解放軍體系調度，全部直屬中央軍委主席管轄，完成武裝力量指揮權向一人集中的架構。

近日解放軍機艦繞台偵察、片面啟用M503航路等，已是戰術鋪陳；金正恩的刁鑽，也別忘記是北京戰略欺敵的可能─讓外界難辨戰場主次，注意了半島反忽略了台海。

會不會衝突，還要看各方領導者的意志與判斷。易思安以模糊有利的傳統嚇阻模式，讚揚蔡總統意志堅定、強韌，在壓力下亦能沉著冷靜，並褒揚川普行事衝動、難以捉摸，從而判斷戰火暫不會發生。但若添加習近平好戰，金正恩採戰爭邊緣策略，兩組四方（美台vs.中朝）領導者的躁、韌、狠、刁，糾結一起─誰都以為不為對方識破。傳統「嚇阻」觀，或反會鼓勵冒進。

兩組四方（美台vs.中朝）領導者。川普、蔡英文、習近平及金正恩（由左至右排序）。（報社合成照）

中國向來有「出其不意，可以有功」的偷襲傳統，一九五○年韓戰、一九七一年越戰，都讓對手錯估而付出慘痛代價。二○一四年索契冬奧後，俄羅斯也閃擊克里米亞。

東北亞緊張，台海不一定不是主角。

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）