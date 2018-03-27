自由廣場》「良機」難得

◎ 彭明敏

「好運」加上「機會」便是「良機」。昔在日本小學，老師曾將「良機」比擬一種奇怪的動物。牠前半身長毛密生，任何人都能緊抓住不放，但後半身卻不但完全無毛，全身滑溜溜，任何人都無法抓住。牠不斷在人間走動，大多人都有機會碰到。如果遇到必須馬上迎上，從正面抓住不放，跟著牠一起走，就會一生幸福。相反，遇到「良機」，因怠慢或不夠靈活，等牠即將過去時才急著想從後面抓住，牠後面滑溜無法抓住，牠一去不返，失去「良機」一生受損。

在國際政治上，顯然「良機」正向台灣人大步走過來。最近美國總統新任命最高首腦、美國國安最高顧問、經濟最高顧問…等，都屬極度反中親台者，有的曾公開主張：（一）給予台灣正式外交承認；（二）台灣參加聯合國；（三）派美軍駐台，都是多數台灣人夢寐以求的。

台灣與中國的關係，已超越「冷戰」，入了「半交戰」狀態。在戰爭中，友軍互派駐他國是平常事，中國與台灣對此並不陌生，但可以想像有人會反對美軍駐台，統派不算。其一是說外國軍隊進駐有損主權，乃腐儒之言，不必重視；另一是患有慢性「懼中症」者，怕刺激或得罪中國。要知中國要侵略台灣，其政策在可見將來，不會改變。刺激它與否、得罪它與否都是一樣，反正它不打就不打，要打就打，除非台灣無條件投降，不論台灣採取什麼政策都是一樣，實在不必去考慮中國的反應。對台灣來說，美軍進駐，大可安定人心。

對於台灣政府，這是千載一遇的「良機」，必須抓住它積極作為，促進上述三種主張的實現。依上述動物的比擬，必須從正面去抓住「良機」不放。若果怠慢，不靈活，怕中國不悅，等到「良機」快要過去才想從後面去追，它一去不返了，受無窮損害者是台灣人民及其後代的民主自由和自主。此歷史性大錯誤，誰都承擔不起的。

（作者為前總統府資政）