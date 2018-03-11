自由廣場》法官道德要求低於小黃司機？

◎ 愚工

台北高等行政法院法官陳鴻斌涉入性騷擾女助理案，原被司法院職務法庭判決免職並轉任其他職務，他不服提起再審，結果翻盤，五位合議庭法官中有四位認他不用免職，但應罰一年薪俸約二百餘萬元，另一位法官謝靜慧質疑判決結果，於八日宣判後辭任職務法庭法官。謝靜慧表示，本案事關婦女在職場上的安全，判決結果卻與過去受的教育有很大的落差，她在判決前一小時還試圖與其他法官交流，無奈盡了力還是這個結果，才會選擇下班時一併遞交辭任職務法庭法官書。

的確，這樣的結果對法官群體形象是一大斲喪，它告訴社會大眾，法官這項職業的道德要求很低，比小黃司機差一大截。根據道路交通管理處罰條例第三十七條第一項規定：「曾犯故意殺人、搶劫、搶奪、強盜、恐嚇取財、擄人勒贖或刑法第二二一條至第二二九條妨害性自主之罪，經判決罪刑確定者，不准辦理營業小客車駕駛人執業登記。」曾有人認為這項資格限制違憲。但根據大法官釋字第五八四號的解釋，這項規定乃基於營業小客車營運及其駕駛人工作之特性，就駕駛人個人應具備之主觀條件，對人民職業選擇自由所為之限制，旨在保障乘客之安全，確保社會之治安，及增進營業小客車之職業信賴…。

儘管「妨害性自主罪」與「性騷擾女助理」在法律上或有差異，但對社會大眾而言，都是一種對女性安全的侵犯。法律是社會道德的底線，法官就是防衛這條底線的人，這是人民對法官的「職業信賴」，如今法官可以有性侵害的案底，但小黃司機不可以，顯然法官這項工作的道德要求比小黃司機差一大截。

（作者從商）

◎ 陳和文

台北高等行政法院陳姓法官被控對女助理性騷擾，職務法庭原判決免除其職務，陳提出再審，職務法庭以陳事後幫女助理介紹對象，已知悔悟，懸崖勒馬，改判只罰一年薪俸，約二百多萬元，引發爭論，連反對的陪席法官也請辭。

法官藉權勢對女助理擁抱、強吻、阻止離開辦公室、警告不能接受其他男性邀約，職務法庭認情節輕微，不應重判，是否有高高舉起輕輕放下、官官相護的情事，不得而知。但陳被免除法官職務，月退俸仍有六萬多元，回復法官身分後則近十八萬元，相差三倍之多，法官月退俸之高，顯然違背社會觀感，值得商榷。

殊不知，公教年改後，除了低階基層公務員有三二一六○元的樓地板保障，中高階層公教月退俸也大幅縮水，而且設有六萬多元的天花板，正副總統未來月退俸也不逾八萬元，法官憑什麼高人一等領十幾萬元？

職司審判的法官，本其專業為人民及社會伸張正義，工作繁忙，責任重大，在職時薪俸已遠高於一般公務員數倍，已可平衡其辛勞的代價，但退休後，應即回歸與軍公教年金改革相同的本質，才符合公平正義原則。

（作者為公務員）