自由廣場》原來傅縣長正忙著送禮…

◎ 黃惟冰

近日許多台北市的里長都收到花蓮縣長傅崐萁，以及他的太太、立法委員徐榛蔚聯名贈送的蘋果禮盒(https://news.tvbs.com.tw/politics/868210)。令人好奇的是，值此花蓮地震的關鍵時期，傅縣長與徐立委兩人，為何還能「一心二用」，想到要送禮給與救災毫無關係又遠在台北的里長們，而不是心無旁騖的專注處理轄區內的搜救與復原？

當然，傅縣長過去確實也曾贈送「禮物」給花蓮縣民。去年六月，花蓮縣政府耗資八十萬，採購十三萬本的周刊，寄送至花蓮縣內各家戶。然而，原因不是那本周刊有何特殊之處，而是傅縣長被該周刊列為全國縣市首長滿意度第一名。說穿了，就是拿全民的稅金，來搞個人的形象工程。又，矛盾之處在於，如果滿意度真的那麼高，人人叫好，那麼還需要宣傳嗎？

再對照傅崐萁九日的公開抱怨，「至今捐款不到台南（地震）的五分之一」。我們想問，如果縣長自己都不能以身作則，沒有把錢花在救災刀口，而只想到如何幫選舉鋪路，如何來沽名釣譽，那麼又怎麼可能感動人心，要大家慷慨解囊？

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）

◎ 郭靖

日前花蓮縣長傅某人表示，花蓮「只」收到五億九千五百萬元愛心捐款以及中央政府撥款三億元；善款部分跟兩年前台南震災比起來，不到當時的五分之一，政府撥款部分更差了六十六倍左右，當時中央一口氣給了台南二百億元協助重建。賴清德隨即澄清沒有收到中央二百億這件事，二百億善款是民眾捐獻，台南市府只拿到中央九千多萬處理一千多戶民眾房屋土壤液化問題，其餘後續重建與居民生活所需都使用善款，所以民眾都無怨言。

當年台南倒塌的大樓都是民房，不像此次花蓮是旅館，其中有個房東還有數十棟套房出租，難不成希望政府幫他們免費重建嗎？何況旅館會倒塌，是因為其樓頂加蓋之違章建築過多，民眾屢次反映政府都無回音，花蓮縣政府難道沒有責任？

傅某人應該檢討的是自己為何人緣比當時賴市長差，以致善款少，不應發牢騷，也不要老是比較，應先改善自己形象，才能贏得民眾肯定。

（作者為大學教師，新北市民）