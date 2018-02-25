自由廣場》小英失信退休公教

◎ 王伯仁

拖延已久的軍人年金改革，傳出樓地板金額將由已定案公教人員的三二一六○元，大幅提高為三八九九○元，增加額度為六八三○元，將列入下週開議的新會期審議，而此案似乎已得到行政高層及立院民進黨團的「默許」，勢在必行。

去年年改熱烈進行中，軍公教樓地板採一致標準，是年金小組、軍方和公教人員、一般民眾所共同認知的「共識」，因為月退俸樓地板的用意是在保障退休後，最低生活待遇標準，和職業別無關，更不能用軍人「職業特殊」而另有標準，邏輯不通。

內閣近日將改組，國防部長和退輔會主委同時易人，很難不令人聯想到軍人年改，和去年來反軍人年改人士對小英總統「如影隨形」的嗆聲有關，煩不勝煩，動搖了小英的原則和堅持，回到一般通常思考的「花錢消災」，要每年多花個幾億、幾十億元，去堵這些所謂「八百壯士」之口，但其實不能解決問題，恐如蔣介石當年的黃河決堤，製造災難。

「軍人職業特別」這句話有其客觀性，但不能無限上綱，蔡英文是三軍統帥，但更是全民總統，用區區小惠，買不到效忠，反而更助長貪婪氣焰，永無寧日，而原先給政府年改最大後盾的民眾，也會懷疑這種「有吵有糖吃」的政策走向，大家也要有樣學樣，而民進黨立委，若是淪為主席或黨鞭的橡皮圖章，那選他們有什麼用？二○二○見真章！

民無信不立，小英政府莫以此事為小惡而為之，事關人民對執政黨的信任基礎，毀之則如潰壩，災害無窮。

（作者為資深新聞工作者）