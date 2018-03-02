自由廣場》罵美國是工作 留美國是生活

◎ 愚工

司馬南本名于力，一九五六年生於黑龍江省，是中國的名嘴，喜歡他的人封他為「反美鬥士」，不喜歡他的人說他是「高級五毛」。

司馬南讚嘆中共中國的政經體制，捍衛中國的一切作為不遺餘力；他批判美國的民主與法治及人權不假辭色，美國在他眼中就是「邪惡帝國」。

二○一二年除夕，中國「深圳衛視」播放司馬南在美國機場不慎被電梯夾傷頭部的影視新聞。很快地，司馬南妻兒早已移居美國，並在美國置產的事情被爆了出來，這次是到美國與妻兒過年。更尷尬的是，司馬南上飛機前，才在其「微博」發表「美國是世界人民的敵人，剝削世界各國，類似一個世界腫瘤，世界各地人民都質疑美國」的文章。

新聞播出後，「舉國」譁然。「愛國粉絲們」心碎，反對他的人揶揄道：「連美國電梯都對他不滿」。面對責難，司馬南臉不紅氣不喘地說了一句流傳至今的名言：「罵美國是工作，留美國是生活」。

與司馬南一樣「罵美國是工作，留美國是生活」的反美鬥士還有北大中文系女生馬楠。一九九八年，馬楠被選派為「學生代表」，在柯林頓訪問北大時，當面痛斥美國「人權狀況惡劣」，言語辛辣，搞得柯林頓下不了台。兩年後本科畢業，馬楠毅然選擇到「人權狀況惡劣」的美國去留學，並且義無反顧的嫁給一個美國人。

近日資深藝人方芳在中國春晚的小品裡羞辱台灣人的台詞引起國人的不滿；早先，另一藝人黃安沒病時辱罵台灣，生病時卻回來台灣享受健保，引起台灣社會的撻伐；還有一些名嘴、政客與學者平常「揚中蔑台」不遺餘力，卻留在台灣享受自由、民主、法治的生活與便利的健保制度。這些人套句司馬南的話說，都屬於「罵台灣是工作，留台灣是生活」。

（作者從商）