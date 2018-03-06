自由廣場》中國人談兩蔣

獨裁者屍體適合做新獨裁者登基的賀禮

◎ 伊洛人

不久前中共中央向中國人大提議修法，刪除憲法中國家主席連任的限制，為習近平連任鋪路。參考當年袁世凱稱帝前先強迫國會修法，從總統變成終身大總統，最後變成皇帝，習近平準備稱帝成為終身獨裁者的野心昭然若揭。令人欣慰的是，今日中國人與一九一五年的中國人一樣，雖然長期忍受專制，卻也不能忍受獨裁者逐步稱帝的挑釁。一些流亡者和國內學者公開抗議。網絡上鄉民的罵聲和諷刺，導致共產黨對微博等自媒體的封鎖達到新頂點。袁世凱，袁二，登基，倒車，甚至電視劇康熙的「再活五百年」，甄嬛的「信女願一生吃素」等等「敏感詞」遭到禁用。

臺灣朋友在搶購衛生紙的同時，也在Facebook或ptt等社交媒體諷刺習近平。令我意外的是，臺灣在反對習皇帝登基時，對曾經殺人無數並實施四十年白色恐怖統治的兩蔣十分寬容。甚至直到二二八當天的潑漆事件讓我發現，兩蔣的屍體不僅沒有像史達林那樣被焚毀，反而陳列並開放參觀，甚至由政府撥款維持儀隊等禮遇。這無疑是對其統治下中、臺兩國幾十萬受害者及其家屬的巨大傷害。不得不說，習近平雖然也是獨裁者，雖然在其任內迫害了很多良心犯，雖然不斷用反腐做藉口清除黨內異己，但即使全部自殺的黨國官僚和疑似被投毒暗殺的劉曉波等義士加在一起，也比不上兩蔣殺人的零頭。我認識的臺灣人非常善良以至於太多是無原則的鄉愿，遲遲不能轉型正義，則最好將兩蔣遺體送回中國。

這樣做無疑是排除島內殖民遺毒的最好方法，臺灣本應徹底與中國無關，兩蔣屍體遲遲不做處理，留在臺灣處處暗示著與中國的藕斷絲連。臺灣應該是屬於臺灣人的國家，兩蔣作為外來殖民者，應像被他們趕走的日本殖民者那樣回到母國。

其次，獨裁者們往往希望能安葬回家鄉，兩蔣生前明確表示希望安葬在浙江家鄉。甚至被放在廣場供人參觀的毛澤東的遺囑也是火化撒入長江。獨裁者大都聰明，至少知道大部分人對其充滿敵視，或是覬覦其權力對其阿諛奉承。最後不斷自我封閉結果是難以忍受的孤獨，精神變態後才知兒時沒被絕對權力腐蝕的記憶寶貴。

而且恰好習近平最需要好好對待兩蔣屍體。新皇帝登基要大赦天下，但也只是對沒有實質影響力的前朝遺老或遺體做表面功夫，像康熙修葺明帝陵寢，袁世凱在位時安葬光緒等等。想必獨裁者們也會兔死狐悲，瞭解歷史，知道自己必然被清算時，也希望能保留全屍吧。

（作者曾為中國來台交換學生）