自由廣場》國運籤要神明威信盡失？

◎ 林金忠

抽國運籤這件事，對神明威信實在是個超級大考驗，因為，在同一個國家境內的不同廟宇往往會抽出不同內容的國運籤，例如今年台北市保安宮抽出的是國運不錯的中上籤，台南市代天府抽出的卻是衰運連連的下下籤。同在雲林縣境內的兩間大廟宇也抽出內容完全不同的國運籤，看來抽國運籤真是為難神明啊！

記得在六合彩盛行的年代裡，人民經常會在水溝裡山谷間發現缺手或缺腳、甚至是斷頭的神明雕像，六合彩簽注者會因為摃龜（賭輸）而遷怒於被求明牌的神明雕像，那真是神明劫難的年代啊！因此，絕大多數正神大廟主事者都會主動對外貼出本寺廟不提供六合彩明牌服務的公告，以免神尊遭殃。

令人不解的是正神大廟的主事者既然都認為提供六合彩明牌會損及神明的威信，甚至有陷神明雕像於被斷手、斷腳、斷頭的風險，那他們為什麼不認為如果屢屢提供不準確的國運籤同樣有減損神明威信的可能呢？若再加上有心人士的操弄，豈不天下大亂？

但願所謂的國運籤今年是最後一次，下不為例。

（作者為大學兼任講師，雲林縣民）

侯總幹事歷史不及格！

◎ 卓不林

南鯤鯓代天府今年抽中的國運籤，由侯賢遜總幹事抽出丙子籤。其籤文為：命內正逢羅孛關，用盡心機總未休，作福問神難得過，恰是行舟上高灘。大家煞有介事在那裡解，很好玩，很有意思。

籤詩都是似詩非詩，似通非通的德性。人人都能解讀，但又各有一套說法，但也不能太離譜。這次開頭詩句，命內正逢羅孛關，侯總幹事解說籤詩掛頭為漢李廣父子陣亡。這是不合史實的解讀。李廣父子都曾與匈奴作戰，但都未「陣亡」。李廣是死於自殺。為何自殺？他是豪爽不拘小節、不重軍中苛細規定的將領，與其他將領作風不同，有所不合、被鬥爭，被排擠、打擊，憤而自殺。兒子李敢則是被軍中高層同袍暗殺。李廣父子身經多場戰役勇敢善戰，但未陣亡，而是被漢朝的政治鬥爭謀殺的。侯總幹事說「陣亡」，不知在說什麼碗糕？不過也不能怪他，因為他必須照傳統老套作解說。

其實，搞國運籤就只是「好玩」，利用民主自由社會娛樂善男信女罷了。不過南鯤鯓代天府把籤詩玩得太大了，竟然玩起頒布國運創造國運的遊戲。竟要決定台灣、中華民國的命運。國民黨兩蔣極權統治時代，有幾家廟宇敢玩國運籤遊戲？敢把「下下籤」拿來公告周知？

有人批蔡英文總統沒好好聆聽籤詩指教，是最壞的示範。剛好相反，蔡的言行是最好的示範！蔡入宮廟、廟宇是去參拜「正直為神，示（視）民有赫」的神明；而天視天聽透過人民，所以等於是拜人民、向人民致敬；而不是去拜籤詩或抽籤人、解籤人，否則就是大笑話了！

（作者為退休教師，新北市民）

一個中國三支下下籤

◎ 于則章

台南市南鯤鯓代天府在大年初一抽出今年的國運籤，籤詩掛頭為漢李廣父子陣亡，南鯤鯓代天府總幹事解為「下下籤」。由於這已經是南鯤鯓代天府連兩年抽中下下籤，許多統派政媒大作文章，像是前陸軍中將副司令吳斯懷就表示：「國運如何？神明連續警示下下籤，還要硬拗嗎？」

先不談鬼神讖緯之說這種源自於中國古代的迷信，去年，台灣經濟成長率高達二．八五％，遠超出各界預期，而股市更創下史上最長萬點行情，如此榮景，早就讓南鯤鯓代天府去年所抽的下下籤成為天大的笑話。

另一個笑話是，對於吳斯懷這樣的統派人士來說，拿「國」運籤大作文章，除了讓他們略微抒發對政治的不滿外，他們可能沒有意識到，統派政媒一向不認為「台灣」是個國家，李廣父子也不是台灣人，所以，這支下下籤所占卜的是「中國」的國運，和台灣沒有關係。

事實上，就在台灣統派人士還在為這支「國」運籤瘋狂之際，早已經成為中國一部分的香港，也由黃大仙廟為今年中國整體運勢及中外關係兩方面，分別抽出了：「鄭衛之音不忍聽，淫風敗俗國將傾」，以及「秦師大敗在殽山，三帥皆擒盡放還，蹇叔諫言因不聽，倒戈捨甲返秦間」兩支下下籤！堪輿學家預示中國在新一年將遇上「多矛盾、多糾紛」，其中與美國的關係更如「打敗仗」，經濟有機會因而走下坡。

南鯤鯓代天府或香港黃大仙廟所抽的「國」運下下籤，其所示警的對象，姑且不論是「中華民國」還是「中華人民共和國」，顯然都是針對「中國」而不是「台灣」。統派人士可能要傷腦筋了！

（作者為公務員，台北市民）