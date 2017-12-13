自由廣場》論馬英九的「反射性動作」

◎ 劉一德

前總統馬英九於十二日以東吳大學榮譽講座教授身分演講時，分別針對「撤銷盧麗安戶籍」、「統獨議題」、「中國打壓台灣」等議題發表見解；但當我們逐一將馬英九的言論與現實中的發展進行對比時，則會發現馬英九不斷被「打臉」，甚至有昧於現實只為了促成中國併吞台灣野望的傾向。

馬英九執政時常常掛在嘴邊的「依法行政，謝謝指教」，相信言猶在耳；然而，馬英九卻認為撤銷盧麗安戶籍「確實有再考量的空間，其實沒有什麼了不起，政府不必有過度的處分」。按照〈兩岸人民關係條例〉第9-1條規定，台灣人民不得在中國設有戶籍或領用中國護照，違者將喪失一定公民權利（參政權、服公職權等），並註銷台灣戶籍。為何此時政府的「依法行政」，馬英九卻批評是「過度處分」呢？除了雙重標準外，找不到其他的答案！

其次，馬英九指出「中國已經提出和平統一，台獨選項已經無法繼續下去」；但近日中國駐美公使李克新才在談話中表示，中國不會放棄武力統一的選項，用極端、武力來實現統一的目標肯定會是中方的最後手段。結結實實打了馬英九一個耳光。姑且不談這種昧於現實的說法，中國提出和平統一與台獨無法繼續間的因果關係也令人費解，台灣人民自我決定的權力，本來就不應該受到其他國家併吞野心的影響！

對於一位台生要求評論因中國代表團抗議，讓台灣學生無法參加模擬聯合國大會時，馬英九竟答覆「對岸打壓其實只是一種反射性動作」、「搞點統戰不就解決了」。讓人不禁感嘆這種毫無尊重台灣主體地位的人，居然擔任過台灣的總統！近年來台灣在國際政治、對外貿易、參與世界組織時的挫折，無一不是來自於中國充滿惡意的打壓，馬英九身為前總統應該再清楚不過。沒想到卸任後不但輕描淡寫以「反射性動作」打圓場，更試圖以「統戰」的角度來建議中國不應打壓台灣；根本成為鼓吹中國併吞台灣的最佳代言人。

卸任總統每年領取國家上千萬禮遇，理應發揮自己的影響力，為台灣的未來以及人民謀求更好的發展，例如南非前總統曼德拉卸任後仍不斷貢獻於種族平等以及南非轉型正義，至今仍備受懷念。本人誠摯呼籲馬英九前總統，請勿一再發表屢被打臉的錯誤言論，並擔當中國併吞台灣的代言人！

（作者為台聯黨主席）