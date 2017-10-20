自由廣場》英文老師你嘛幫幫忙

◎ 劉東山

行政院賴院長因應立委質詢，允諾推動英文成為台灣第二官方語言，並責成教育部先成立推動委員會來討論。台灣是一個自由社會，對此議題當然有一些異見，甚至還有人將之上綱至去中國化呢。

曾泰元先生十九日的「英文列第二官語？又來了！」曾文除批評賴清德在台南市市長內，將英語訂為該市第二官方語言之政策華而不實，缺具體成效外，並舉二○一二年立委質詢時，也曾建議政府將英文訂為台灣官方語言，以全面提振英文能力，卻被當時的行政院長斬釘截鐵地回答「不可能」等等，大大地潑賴揆冷水。但淺見以為：

一、賴市長於二○一三年底才宣布該政策，並務實提出十年計畫執行中。迄今推動尚不足四年，曾教授就急著來驗收成果，是否稍嫌早了點？

二、前行政院長做不到或不願意推的政策，不代表新院長就做不到，否則何必換黨執政或更換行政院院長！政策本身是否正確及對國家長遠發展是否有利才是重點。當然如何推動是關鍵所在，所幸以賴院長親身的地方經驗及執行能力，我看好也期盼此政策能有好績效。

三、被英國殖民過的國家更容易推動英語為官方語言，但此非必要條件。荷蘭及瑞士人的英語能力普遍不錯，主因在他們是小國，要對外貿易、要生存，故英文能力不能不好；台灣也是小國、更是島國，怎能不積極面向世界？

台灣人英文能力不佳，難道英語系教授沒有責任？教英文絕對是一門專業，但推動英文為第二官方語言，不是要把國民都變成英文老師，應是想藉由政策性推動，挹注更多資源，創造更友善的英文學習及使用環境，以大幅提升台灣人的英語能力，進而讓國人能更容易吸收國外新知，消極面則希望在國際競爭時，語言能力不至於變成劣勢項目。期待英文老師都能在推動過程中，做出建設性的貢獻。

（作者曾擔任OECD／核能署顧問）